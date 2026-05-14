李泳豪透露李家鼎近況公開財政安排 仍未知施明喪何處

施明離世後，李家鼎曾數度透過《娛壹》交代心情，並稱自己百年歸老之外，有關他的財產將由細仔李泳豪全權負責。他亦公開大仔李泳漢向他苛索金錢的錄音，泳漢的說話令人為之側目。泳漢亦向傳媒播出錄音聲帶還撃，反指是泳豪最貪錢。然而向來甚少回應家事的泳豪還撃，更播出完整錄音，泳漢亦沒有再回應，令家庭的糾紛暫時平息。

無綫今晚(14日)9點播出李泳豪足本訪問，片中見到他表示自己的心情比之前好，他透露老竇李家鼎正在休養中，身體好了很多，面也開始長肉，「依家食番多好多嘢，之前係無胃口，帶佢出街食飯或者我太太煮飯俾佢食，都係食少少就飽，其實佢冇乜心情食嘢。依家調理緊，開始有胃口，佢食完一個鐘就會肚餓，咁我同老婆咪同佢講『咪好囉！』佢開始對食有要求，依家最鍾意食鴨腿湯飯，但就唔肯食菜。」他又透露跟鼎爺食飯時，也有向他表示全香港人都支持及擔心他，希望他可以振作及身體好。

鼎爺經濟情況︰係辛苦 對於鼎爺表示交由他接管財產，泳豪說︰「我多謝爸爸嘅信任先，我多謝佢信任覺得我可以幫佢處理到所有問題。」他績指鼎爺有感自己大，擔心自己處理不到，所以委託他去管理。至於鼎爺的經濟情況，他說︰「Daddy財政係辛苦，幸好我仲開緊工，我仲搵緊錢，仲應負到，係時候我哋要take care爸爸。佢係好為仔女諗，佢亦都唔會要求阿仔買咩、要去食咩好嘢，佢係咩都得，茶餐廳、酒店又得，大排檔亦得。」問到現時財政安排，他表示已交由會計師、律師處理，自己繼續開工、搵錢。

難忍太太受 委屈 談到太太Agnes屢被泳漢針對，他直認很委屈，自覺有必要去澄清。「其實我係一個唔係咁鍾意講嘢嘅人，最重要係我唔想太太蒙受冤枉。我唔鍾意做呢啲，好醜咁，但涉及講到我太太好野蠻、霸權、唔講道理，出發點係想為老爺好。聽晒錄音都係為老爺好，我都忟嘅，擔心一個老人家，隨住年紀工作機會係會減少，加上市道唔好。我哋曾經食飯、私底下聚會都話真係要stop、要control，要睇住同管理。你知我爸爸外表係……但佢係好心軟，可能會俾咗，我哋就話唔得啦！就忟囉！」至於泳漢指他拿了鼎爺300多萬，泳豪表示不會回應對方的指控，因為這是對方的說法。他亦透露Agnes多謝鼎爺的信任，泳豪更透露鼎爺對Agnes的睇法，透露鼎爺曾大讚對方是一個好女仔。

仍未知施明墓地 他表示很想知道施明喪在何處，多謝很多有心人傳訊息給他，教他如何查得媽媽落葬地方。問到會否跟哥哥泳漢聯絡，他說︰「呢方面，我仲諗緊方法，仲諗緊，仲諗緊。(係咪聯絡唔上？)點講呢？我可以試下先，如果唔得，再等觀眾提供嘅資料去講。」