蔡潔感慨無異性送珠寶 將以漫畫家身份出席COMIC CON

蔡潔今日到太古出席品牌活動，同場還有佘詩曼，二人都配戴品牌推出的鑽飾。她表示讀書時買了很多品牌的水晶熊仔擺設，但礙於家中太多東西，於是把它們全都收起，今次出席活動可以趁機買一些新的擺設回家。問到有沒有男仔送珠寶首飾給她，她說︰「阿媽俾我就有！我直接答你，無男人送俾我，靠自己！不過唔緊要，自己揀鍾意嘅首飾、手錶！」她坦言自己比較愛腕錶，也會對某些機芯有興趣，所以見到心儀的款式會考慮購入。

心思思再開騷

早前她跟陳瀅開騷，她坦言開騷前心情很忐忑，幸好迴響不錯，二人都很開心。她坦言見到很多同事也有開個人演唱會，自己未跟陳瀅開騷前，信心不大，「因為一個人要處理2小時嘅騷，我唔知得唔得，但開完呢個騷之後，依家就會諗下，自己都會考慮出多啲歌。」她坦言自己一向很喜愛唱歌，只不過以前沒想過會成為工作一部份。

獲邀Comic Con

問到她未來的工作動向，她透露會入劇組，去年推出的漫畫反應不錯，現跟不同品牌推出聯乘產品，包括水壺、TEE，自己很期待。她稱月底獲邀出席Comic Con，提到這是意味著她的作品獲大眾認可才受邀，她表示知道大會希望可以多些本地藝術家參與，自己跟曹志豪很榮幸受邀，所以非常開心。問到屆時會不會有見面活動，她笑言自己不是國際巨星，但也會到場在自己的作品攤檔跟大家見面。