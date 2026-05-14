IT狗2.0｜凌文龍陳漢娜找上門 馮德倫親揭客串之說

《IT狗2.0》明晚(15日)播出大結局，劇集開播以來，客串陣容鼎盛，有古天樂、伍允龍、李龍基、譚玉瑛、MIRROR成員AK江𤒹生、COLLAR成員蘇雅琳(Ivy So)等。最近有傳馮德倫(Stephen)亦是客串之列，劇組與Stephen聯手以輕鬆自嘲的方式，回應網民期待，並找來劇中演葉念信的凌文龍和演蒙玲的陳漢娜真人出鏡，幽默感十足。

「老馮」上身 短片中，凌文龍(小龍)與陳漢娜(Hanna)受簡君晋導演及羅耀輝導演所托，親自找上門游說馮德倫客串演出。豈料現實中的馮德倫與《老馮日記》中的人設如出一轍，極度自戀又斤斤計較。無論兩人如何苦口婆心游說，馮德倫總能把話題扯回自己身上，展現誇張的自戀一面，場面爆笑連連。

被嘲無獎攞 片中更有髮型師特別客串，馮德倫堅持要用「得獎級數」的髮型登場，髮型師卻直接吐槽：「你又冇攞獎，攞獎嘅係你老婆舒琪。」一句金句令全場笑翻，小龍與Hanna趁亂落跑，更無奈表示：「一早應該等古生回覆。」短片結尾明確寫道：「確定馮德倫不會客串《IT狗2.0》」，同時呼籲觀眾「記得收看大結局」。劇組表示，這條短片是與馮德倫共同送給觀眾的小小心意，以幽默風格延續《老馮日記》及《IT狗》的喜劇特色，一次過解答劇迷的疑問。