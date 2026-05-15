前亞姐鄭伊娜跌斷腳至今仍未康復 幸獲100分老公照顧起居飲食湊埋女

前亞姐鄭伊娜在一年半前，於戲院樓梯意外跌倒，右腳嚴重甩骹，兩處骨折，三邊有很多碎骨。住院兩個多月，經歷幾個大手術，至今仍未完全好起來。她坦言「每一日都好似打仗，心裡面好大嘅雙重打擊。」她以為好返八成便離康復不遠，誰知痛楚反覆，連行路都變奢望。近四個月，她的腳踝舊患經常突然劇痛，有時行幾步已難以忍受。她再次求診骨科醫生，檢查手術釘有否移位，醫生要求完全休養三星期，盡量少走動。義肢矯形師為她度身訂造腳架，外出需坐輪椅。

鄭伊娜曾參選亞洲小姐，也是電視台小花，曾主持幾百集「伊娜姐姐」、TVB《美女廚房》、《媽媽離家上班去》，也拍過ViuTV《廚神奶奶是你媽》，亦曾跟身兼創作歌手及培訓導師的老公潘敬祖（Felix）共同創作過歌曲《幸福堡壘》。在Ena療傷期間，老公潘敬祖Felix除了無微不至照顧她外，又化身「家庭主夫」獨力湊女兒及打理所有家務，即使工作忙碌仍抽空帶Ena散心。如果女兒想去公園，丈夫便推輪椅帶她一齊外出，女兒更爭着幫忙推輪椅。

一直熱愛演出的她受傷後不敢見人，亦有感再無機會踏上舞台。在感到絕望之際，幸獲女兒芊豆B摸着她的腳安慰：「媽媽好痛痛，媽媽喊喊，芊芊錫返媽媽。」聽到囡囡的說話後，鄭伊娜當場崩潰大哭，但也因而醒過來，決心不放棄。Ena咬着牙一直做復健，每星期多次進出醫院。她幸運地參與了大型演唱會演出，完成了電視節目拍攝。每一次站在鏡頭前後，雖然撐着拐杖，她知道自己還是那個熱愛表演的鄭伊娜。