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娛樂
出版：2026-May-15 11:26
更新：2026-May-15 11:26

反斗奇兵5｜劉青雲Joey張衛健聲音回歸首次同框拍宣傳片 容祖兒透露會有感情戲

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迪士尼與彼思《反斗奇兵5》將於6月18日起優先場，6月25日正式在香港上映。

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彼思史上最受歡迎的動畫系列《反斗奇兵》（Toy Story）已30周年，陪住大家成長的胡迪、巴斯光年、翠絲，以及一班玩具朋友又再重聚，即將在全新一集面對科技新對手「平板電腦莉莉」的挑戰，展開另一場超越想像的好玩大歷險！

《反斗奇兵5》將於618日起優先場，625日正式在香港上映。今集粵語配音版同樣有大家熟悉的聲音回歸，張衛健、劉青雲和容祖兒再度為胡迪、巴斯光年和翠絲發聲，為電影倍添親切感和地道笑料！同時希望透過今集故事，提醒大家放低電話，著重人與人之間的溝通交流，重新找尋最重要的童心！

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三位元祖級配音人馬驚喜合體，首次同框拍攝宣傳片，雖然三人在銀幕上並肩作戰、出生入死多年，但現實中齊人拍攝竟是第一次。拍攝現場宛如一場反斗聚會：張衛健盡顯胡迪的機智幽默，連珠炮發帶動氣氛，與冷面笑匠劉青雲的「巴斯式」冷幽默一唱一和，加上容祖兒全程笑聲不斷、爽朗活潑來演繹翠絲，彷彿胡迪、巴斯與翠絲活生生走出大銀幕，將這份跨越多年的熱血情誼完美呈現。

其中容祖兒再度聲演的牛仔女翠絲，今集擔大旗當上玩具新首領，戲份大增，祖兒更神神秘秘大賣關子，透露會有感情戲，令人更加期待。至於第四度聲演巴斯光年的劉青雲，對角色和動畫都感情深厚，自己亦會去戲院睇動畫，發現大人細路對電影的笑位和精彩之處，各有不同喜好，《反斗奇兵》就勝在無論任何年齡都能投入其中各有得著。同樣第四度聲演胡迪的張衛健，對角色駕輕就熟，輕輕鬆鬆融為一體，尤其是他自認與胡迪一樣咁反斗！

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