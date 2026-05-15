反斗奇兵5｜劉青雲Joey張衛健聲音回歸首次同框拍宣傳片 容祖兒透露會有感情戲

彼思史上最受歡迎的動畫系列《反斗奇兵》（Toy Story）已30周年，陪住大家成長的胡迪、巴斯光年、翠絲，以及一班玩具朋友又再重聚，即將在全新一集面對科技新對手「平板電腦莉莉」的挑戰，展開另一場超越想像的好玩大歷險！

《反斗奇兵5》將於6月18日起優先場，6月25日正式在香港上映。今集粵語配音版同樣有大家熟悉的聲音回歸，張衛健、劉青雲和容祖兒再度為胡迪、巴斯光年和翠絲發聲，為電影倍添親切感和地道笑料！同時希望透過今集故事，提醒大家放低電話，著重人與人之間的溝通交流，重新找尋最重要的童心！