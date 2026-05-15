愛‧回家｜滕麗名無份過檔新劇組 盼與周嘉洛再合作

《愛‧回家之開心速遞》自2017年開播，播出超過2800集，雖然中間曾傳出大結局，但都得以繼續拍下去，直至今次終於獲官方確認要結束，陪伴香港近10年的處境劇將迎來大結局。「熊尚善」滕麗名昨晚在小紅書開live親自回應粉絲提問，她更率先表示自己未必會在新的處境劇出現，並透露「潮偉」袁文傑將會回歸。
滕麗名被問到會否在新戲中出現，她直言：「因為要俾大家一個耳目一新嘅感覺嘛，所以新嘅處境劇應該就冇我份嘅，希望你哋可以睇到一個全新的處境劇。」網民很關心某些角色會否再度出現，如重新去做特務的「潮偉」，她說：「我相信潮偉會返嚟嘅大結局。」
劇中她與「金城安」周嘉洛的母子關係經常帶來笑料，不少網民盼他們可以再合作。她說：「我都想呀，記得去TVB官網或埋堆堆同佢哋講囉，我相信你哋一句說話，比我哋更加有力囉！」有網民著二人一齊來深圳玩，她爆出周嘉洛非常忙，好多戲要拍。當然有不少人提議他們可以試下新組合，阿滕笑說：「我相信做唔到佢女朋友，我除咗做佢阿媽，做唔到佢家姐，年紀大咗少少，咁兩母子闖天下都OK！」
古佩玲飾演的素素自加入劇組以來，都備受批評，尤其是她的面貌，滕麗名主動為對方發聲，她說：「每一個演員都好勤力做佢嘅戲，個樣係媽媽生嘅，佢真人唔係咁樣。其實你對一個小朋友攻擊，會唔會太狠心呢？佢都係一個好乖嘅細路女，你哋唔可以咁樣，做人要有愛心，佢都會有好多人鍾意架嘛。」
阿滕亦都透露自己會到馬來西亞拍電影，自己亦都希望可以成事。早前陳山聰透露正在風備馬來西亞賀歲片，未知是否意味著二人未來會有合作。