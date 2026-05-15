舞台劇《大龍鳳》拍海報表情大挑戰 廖子妤演媽咪旺場撐「兒子」 鬥出位

古天樂旗下的「天下一幕」（One Cool Stage）頭炮舞台劇《大龍鳳》將於7月24日起公演，門票於5月20日正式公開發售。改編自龍文康編劇作品，香港三度公演，全新版本的《大龍鳳》將由張繼聰首度擔任監製與張志敏、郭芙聯手上陣，並邀得曾憑同劇奪得2014年「香港舞台劇獎最佳男主角」的朱栢謙主演兼執導，與新鮮出爐「香港電影金像獎」影后廖子妤夥拍特別演出何嘉莉，聯同首次合作登場的吳冰、黃梓僑、徐浩昌（肥腸）、湯君慈、許月湘、趙君瑜、李玗蓁、黃詩詠等。早前一眾演員聚首為舞台劇拍攝海報，劇未公演，各演員已演技大爆發，令身為監製之一的阿聰在拍攝過程中，已感受到劇力萬鈞的魔力。

拍攝海報已戲癮大發

首次接觸舞台劇監製崗位的阿聰讚嘆的說：「戲都未排，一班演員拍海報時已戲癮大發；為了配合喜劇效果，攝影師要求各人在表情演繹上要有戲，包括眼神，完全是一次表情大挑戰，但絲毫沒難倒這班演員，大家既沒有偶像包袱，也不介意面部表情趣怪扭曲，各施其技，盡情配合完成拍攝。對於初試啼聲的我，猶如打了支強心針，開了一個好頭。」

曾經在不少演出中飾演媽咪角色的廖子妤，今次多得也曾演過她兒子的阿聰邀請，同樣演出媽咪角色，她力挺的說：「聰哥第一次做監製，無理由晤撐阿仔（阿聰）㗎！其實繼3年前參演過舞台劇《飯戲攻心》後，再有人搵我做舞台劇，不僅開心，還很巧合，上次演舞台劇，我剛剛攞完獎，今次又是攞完獎翌日，收到演出邀請！不過我不知道還有幾多次機會㗎？那會有那麼多獎攞丫！所以每次我都好珍惜，今次我在劇中有兩個仔女，還有第一次做外母，跟朱謙飾演兩公婆，當然乘機偷師，非常期待。」至於身兼導演、主演兩職的朱栢謙已三度演出《大龍鳳》，每次演出都帶給觀眾不同驚喜，連他自己也不禁笑說：「這個龍文康作品，我每次跟對手演出，甚至自己都會演到哭笑不得、同哭同笑，一部開心、溫馨喜劇。」問到如果監製阿聰粉墨登場，適合演甚麽角色？朱謙力推阿聰飾演他所演的校長一角，他讚不絕口的說：「聰哥有型得來又有幽默感，有急才又夠charm，我簡直比下去。如果他做老竇角色，我就演他的兒子，又真的好期待我們演兩父子會有甚麽火花。」