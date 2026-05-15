TVB首部AI動畫短劇《社畜求生101》 周嘉洛處男聲演分享獨門打工仔必勝法

之前TVB Plus於深宵時段推出的《OT無限Loop》大獲好評，「貓貓阿星」和「阿花」上演Non-stop捱更抵夜職場血淚史引爆共鳴。不過一切只是前奏，無綫翡翠台將由下周一（5月18日）起、逢周一至周五晚8點半於翡翠台推出每集時長僅2.5分鐘至3分鐘的首部AI微動畫《社畜求生101》，並邀得TVB力捧小生周嘉洛重點聲演主角「阿星」。

阿星表情好豐富，仲要有時好麻甩，勁Cute。

快狠準節奏共60集

《社畜求生101》將揭出阿星並非一般打工仔，其真正身份是獲上司委派前往「獅人公司」扮演普通打工仔、並伺機接近獅子總裁為「動物販賣案」套取情報的「超級無間道」。咪睇阿星其貌不揚，實則演技精湛、能屈能伸，是警隊中的「臥底王牌」。

不過打工仔唔單止唔易撈、更加唔易扮，「零職場經驗」的阿星入職初期處處碰壁兼頭頭碰著黑，第一日返工即被訓話兼遭狂扣分扣到懷疑人生、返工短短幾日已苦陷被炒邊緣，幸好危急關頭有深諳職場生存大法的「阿花」（由《多啦A夢》「胖虎」配音員黃啟昌聲演）出手相救，積極培訓阿星成為「頂級社畜」！