TVB首部AI動畫短劇《社畜求生101》 周嘉洛處男聲演分享獨門打工仔必勝法

之前TVB Plus於深宵時段推出的《OT無限Loop》大獲好評，「貓貓阿星」和「阿花」上演Non-stop捱更抵夜職場血淚史引爆共鳴。不過一切只是前奏，無綫翡翠台將由下周一（5月18日）起、逢周一至周五晚8點半於翡翠台推出每集時長僅2.5分鐘至3分鐘的首部AI微動畫《社畜求生101》，並邀得TVB力捧小生周嘉洛重點聲演主角「阿星」。
快狠準節奏共60集
《社畜求生101》將揭出阿星並非一般打工仔，其真正身份是獲上司委派前往「獅人公司」扮演普通打工仔、並伺機接近獅子總裁為「動物販賣案」套取情報的「超級無間道」。咪睇阿星其貌不揚，實則演技精湛、能屈能伸，是警隊中的「臥底王牌」。
不過打工仔唔單止唔易撈、更加唔易扮，「零職場經驗」的阿星入職初期處處碰壁兼頭頭碰著黑，第一日返工即被訓話兼遭狂扣分扣到懷疑人生、返工短短幾日已苦陷被炒邊緣，幸好危急關頭有深諳職場生存大法的「阿花」（由《多啦A夢》「胖虎」配音員黃啟昌聲演）出手相救，積極培訓阿星成為「頂級社畜」！
為配合港人「快狠準」生活節奏，《社畜求生101》每集不超過3分鐘，一共60集，賣點除了人物cutie兼表情豐富的AI生成畫面，句句到肉的職場金句亦勢必引爆打工仔共鳴。
向資深配音員偷師
《社畜求生101》由嘉洛仔負責聲演，不但聲音演繹與AI生成的人物表情十分夾，而且用語亦相當貼地兼生活化。談到處男替動畫配音表現出色，向來謙虛的嘉洛仔強調全是幕後同事功勞：「其實我仲有好大進步空間，好幸運可以同資深配音員一邊實戰一邊偷師，由於配音要配合角色畫面嘅嘴型，好多時每一粒字也需要跟到足，但由於我功力未夠，所以幕後同事幫我落咗好多苦工調節，感恩有佢哋。」談到動畫圍繞「打工仔求生」做主題，嘉洛亦有自己一套的必勝法：「我享受我嘅職業，每次工作都搵到樂趣，所以好感恩。」