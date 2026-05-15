愛‧回家｜周嘉洛被整蠱片段再翻hit 為蘇韻姿咆哮鬧單立文

《愛．回家之開心速遞》大結局在即，網民近日在網上紛紛拿出劇集一些經典場口、CP作討論，其中有網民重提當年周嘉洛被大整蠱一事。2021年，由艾粒、農夫主持《大整蠱》其中一個單元是整蠱周嘉洛，而且更有曾勵珍一齊參與計劃。當時一眾演員在熊家stand by，周嘉洛與蘇韻姿則在客廳練舞，突然監製向嘉洛表示珍姐要召見他，於是嘉洛便離開錄影廠。熊家上下便開始按指示整蠱周嘉洛。

由於當時蘇韻姿、周嘉洛特別投緣，所以周嘉洛回到錄影廠時，發現對方動彈不得，一地鮮血時，大感愕然。當他見到蘇韻姿不停哭泣時，嘉洛更嚇到只能不停英文。此時豹哥就指責周嘉洛疏忽令蘇韻姿受傷，同時又邊安撫蘇韻姿著她一定要通知身在外國的媽媽。 熊家上下更一人一句指責周嘉洛，令他扯爛口罩發火喝斥眾人收聲，他咆哮說︰「收聲呀！依家係咪可以送走咗佢先呀，你唔好再刺激佢啦！我求下你啦﹗我求下你啦﹗」此時劉丹、滕麗名、呂慧儀繼續一人一句，甚至落淚，令周嘉洛整個人陷入混亂當中。

蘇韻姿繼續邊喊邊說︰「如果我對腳郁唔到咁點算，我以後搵唔到錢，點交租呀，係咪你幫我交租，係咪你幫我照顧媽咪？」周嘉洛就表示︰「唔好擔心，你諗呢啲都冇用，相信自己……」之後他轉身問TVB保安有關之後程序，蘇韻姿即表示大家只是整蠱他，眾人也立即拋出彩紙，周嘉洛整個人頓時沒有反應，更有點生氣，他更嬲嬲地說︰「唔好攞呢啲啲嚟講笑嘛！頭先入到嚟真係好恐怖，見到啲血，個心真係好慌，你哋咁好戲嘅。」眾人又再模仿周嘉洛爆seed的語氣，令周嘉洛大為無奈。

蘇韻姿與周嘉洛拍《愛‧回家之開心速遞》時一度傳緋聞，其後他又因為與林凱恩在戲中組CP而傳緋聞，但他就曾在節目坦言︰「沒一個是真！都是好朋友，玩得埋有緋聞是無可避免，若我只跟男同事玩得埋，就會傳我是基。」他又透露入行後，的確會對某些人有感覺，但自己心態很清楚要以事業行先，不想發生些事影響自己，因為太多先例，感情處理得不好就會有影響。所以感情上，還是想保持距離先。