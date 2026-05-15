熱門搜尋:
習特會 網上熱話 伊朗局勢 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-May-15 19:00
更新：2026-May-15 19:00

21世紀大君夫人｜狂吸4300萬小時觀看時數 破Disney+紀錄稱霸全球

分享：
《21世紀大君夫人》Perfect Crown Still 04

《21世紀大君夫人》的魅力以驚人速度席捲世界各地。

adblk4

Disney+熱播韓劇《21世紀大君夫人》本周迎來大結局，官方近日公布該劇已強勢刷新全球紀錄，正式登頂成為Disney+全球（及亞太區以外地區）累積觀看次數最多的韓劇首播作品（以上線首28天的觀看次數計算）。

410日首播以來，《21世紀大君夫人》的魅力以驚人速度席捲各地，該劇不但於澳洲、新西蘭、菲律賓、馬來西亞、新加坡及日本等亞太地區持續領先，橫掃韓劇首播收視冠軍；這股「大君熱潮」更以破竹之勢蔓延全球，同步登頂成為美國、加拿大、歐洲（包括英國、德國、西班牙、意大利）及拉丁美洲（包括阿根廷、巴西、墨西哥）Disney+韓劇首播收視冠軍！

adblk5
《21世紀大君夫人》Perfect Crown TC Performance Highlight 《21世紀大君夫人》Perfect Crown Poster

根據官方數據，《21世紀大君夫人》在全球已創下驚人的4300萬小時累積觀看時數，且受歡迎程度節節上升，單是第8集的觀看次數，已較首播集飆升達43%（以首7天觀看次數計算）。這種橫掃全球的「現象級」增長，再次證明《21世紀大君夫人》已成為年度大熱韓劇。

劇集由IU飾演頭腦精明、事業心重的財閥家族次女成熙周，拍檔是新一代男神邊佑錫，由他飾演表面風光的皇族次子李完。劇集由《還魂》、《金秘書為何那樣》導演朴峻華執導，而劇本則由編劇柳智源撰寫，強強聯手打造出這部爆紅作品！《21世紀大君夫人》首10集現已於Disney+獨家熱播，大結局第1112集在本周五及周六（15日及16日）晚上1020分上架。

adblk6
《21世紀大君夫人》Perfect Crown Cap 08 《21世紀大君夫人》Perfect Crown Cap 03 《21世紀大君夫人》Perfect Crown Cap 05

ADVERTISEMENT

【👇送3M靜電空氣濾網體驗包4包👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務