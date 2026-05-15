21世紀大君夫人｜狂吸4300萬小時觀看時數 破Disney+紀錄稱霸全球

《21世紀大君夫人》的魅力以驚人速度席捲世界各地。

Disney+熱播韓劇《21世紀大君夫人》本周迎來大結局，官方近日公布該劇已強勢刷新全球紀錄，正式登頂成為Disney+全球（及亞太區以外地區）累積觀看次數最多的韓劇首播作品（以上線首28天的觀看次數計算）。

自4月10日首播以來，《21世紀大君夫人》的魅力以驚人速度席捲各地，該劇不但於澳洲、新西蘭、菲律賓、馬來西亞、新加坡及日本等亞太地區持續領先，橫掃韓劇首播收視冠軍；這股「大君熱潮」更以破竹之勢蔓延全球，同步登頂成為美國、加拿大、歐洲（包括英國、德國、西班牙、意大利）及拉丁美洲（包括阿根廷、巴西、墨西哥）Disney+韓劇首播收視冠軍！