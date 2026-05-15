21世紀大君夫人｜狂吸4300萬小時觀看時數 破Disney+紀錄稱霸全球

Disney+熱播韓劇《21世紀大君夫人》本周迎來大結局，官方近日公布該劇已強勢刷新全球紀錄，正式登頂成為Disney+全球（及亞太區以外地區）累積觀看次數最多的韓劇首播作品（以上線首28天的觀看次數計算）。
自4月10日首播以來，《21世紀大君夫人》的魅力以驚人速度席捲各地，該劇不但於澳洲、新西蘭、菲律賓、馬來西亞、新加坡及日本等亞太地區持續領先，橫掃韓劇首播收視冠軍；這股「大君熱潮」更以破竹之勢蔓延全球，同步登頂成為美國、加拿大、歐洲（包括英國、德國、西班牙、意大利）及拉丁美洲（包括阿根廷、巴西、墨西哥）Disney+韓劇首播收視冠軍！
根據官方數據，《21世紀大君夫人》在全球已創下驚人的4300萬小時累積觀看時數，且受歡迎程度節節上升，單是第8集的觀看次數，已較首播集飆升達43%（以首7天觀看次數計算）。這種橫掃全球的「現象級」增長，再次證明《21世紀大君夫人》已成為年度大熱韓劇。
劇集由IU飾演頭腦精明、事業心重的財閥家族次女成熙周，拍檔是新一代男神邊佑錫，由他飾演表面風光的皇族次子李完。劇集由《還魂》、《金秘書為何那樣》導演朴峻華執導，而劇本則由編劇柳智源撰寫，強強聯手打造出這部爆紅作品！《21世紀大君夫人》首10集現已於Disney+獨家熱播，大結局第11及12集在本周五及周六（15日及16日）晚上10時20分上架。