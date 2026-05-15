方媛拍內地真人騷惹爭議 發文稱不必委屈自己後刪除

郭富城太太方媛近日參與內地真人騷《五十公里桃花塢》，一同有份拍攝的還有袁詠儀、蕭敬騰、星二代恩利等。節目播出眾人正在討論房間分配問題，眾人參觀過後，袁詠儀表示願意在女生樓層，跟大家共用一間睡房，而方媛則表示要入住有獨立洗手間的房間，內地男星徐志勝就提到洗手間的問題，因為方媛入住之後，變相會令到9位男嘉賓只能共用一個洗手間。不過，方媛當時就沒有改變主意，雙方一度膠著，最後徐志勝表示：「那也沒關係，我們先試一天，如果實在接受不了，可能還得麻煩妳下去。」當時她就看似不太情願說︰「好」。

方媛其後在節目中表達自己的看法，她說︰「因為我晚上睡覺比較晚嘛，我希望有一間（單人的）房間，可能就不會打擾到她們。」並強調：「我想我也不是搶的，就是他們（男嘉賓）一開始都說不需要單人間嘛。」

方嫂的態度引來網民熱烈討論，其後她在微博發文，提到自己一向教女兒要明白「善良，不必委屈自己；懂事，也不必勉強硬撐。我不想教她們一味妥協，更不想讓她們為了迎合別人，將就自己」、「我也告訴女兒：女孩子的配得感，從來不是靠一次次退讓換來的」。最後，方媛直接Tag節目《五十公里桃花塢》官方帳號：「我們桃花塢每一位塢民，都在認真投入節目、真誠彼此相處，大家都需要好好休息、擁有舒適的居住環境。我們值得充足的房間和衛生間配置，對吧？」