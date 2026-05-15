《IT狗2.0》專訪｜AI話題掀熱議 陳漢娜唔驚被取代 導演簡君晋想Al氾濫：最擔心只有結果冇過程

ViuTV劇集《IT狗2.0》自開播以來，每集劇情均成為網上熱話，觀眾實時在Threads討論劇情，開心share爆笑情節，好評絕不遜於4年前的《IT狗》。今晚(15日)來到結局篇，葉念信(凌文龍飾)與蒙玲(陳漢娜飾)能否開花結果備受關注，陳漢娜(Hanna)透露，「會有結果，有一個交代俾大家，(你們滿意這結局？)我好滿意、好開心，阿信都開心。」余逸思(Yoshi)補充：「因為要到最後……」簡君晋導演及時制止劇透：「大家拭目以待啦。」

收視？任噏之嘛 2022年的《IT狗》被奉為神劇，簡導坦言起初對開拍續集感壓力，不過相比拍電影，面對投資者回報、票房等壓力，電視劇收視絕非壓力所在，「我嘅壓力係對唔對得住我想講嘅嘢、能否deliver到。我最希望係觀眾掛住這班角色，佢哋返嚟嘅感覺，就似一班識咗幾年嘅朋友再見面，如果做到我已好開心。反而咩收視，任噏之嘛！有乜所謂。」以一千個機頂盒收集數據統計收視，早已追不上網絡年代，簡導不諱言，「老實講ViuTV嘅收視點都唔會好高，而且計法有商榷。我好耐冇開ViuTV嚟睇，睇都係上網睇，咁計唔計落收視？好多劇好出色、討論度都高，但收視唔高。」

瘋狂有個譜 當年《IT狗》算不上高收視，但簡導收到不少觀眾DM，感謝疫情提供快樂回憶。如今《IT狗2.0》回歸，他最希望觀眾睇得開心，「好多人擔心Viu劇最後幾集會暴走，放心，從第一集第一秒暴走到15集。」劇情暴走程度雖是屢創新高，「佢哋成日話我個腦唔知裝咩，但瘋狂都有個譜嘅，唔係亂嚟，我淨係想試下每個劇情玩盡啲。好多所謂很瘋狂想法，有時老實講，你以為好荒謬但現實係發生緊，只係我抽咗出來，不過再放大一點去處理，所以又不是無中生有，或者空穴來風，必有其因。」Yoshi和Hanna猛力點頭。劇中Never(陳瑞輝開發新遊戲，女主角造型受女權組織SheIT狠批，有網友直指劇情對照現實的「劍星Eve事件」；Jayden(魏浚笙)參加創科比賽遇造馬事件，只睇大台的Tony(楊樂文飾)不知唯是COLLAR隊長等，貼地有共鳴的情節，有笑有淚有反思，成功召喚觀眾坐定定追看，每集實時在Threads熱論，簡導坦言，「好開心作品同觀眾有好多實時嘅互動，由最初劇本到討論宣傳方向，都希望做到呢個效果，所以都好開心滿足。」

電視劇的現代意義 今季劇情將「大台理論」推到極致，岑珈其化身Viu劇角色開發「多重宇宙」、「大台理論」信徒向掌門Tony(楊樂文飾)告解，找來陳宇琛重演父親石修主演劇集《隔世追兇》經典情節等，巧妙地以「催眠藝術」道出電視業曾經的光輝和面對的挑戰。簡導坦言，「以前家家戶戶都會係電視撈飯，我哋創作大氣電波嘅電視劇，都想探討電視劇喺現代嘅意義，呢個係人人都自稱係專家嘅年代，有真專家、有假專家。我哋都想提醒自已繼續創新，過往有好多好叻嘅前輩製作咗咁多好好嘅電視劇，我哋先繼續有得拍。」

打破門戶之見的願景 第13集更上演大和解，演自己的COLLAR隊長Gao(沈貞巧)說得直白：「電視本身就係帶歡樂俾人啦……想䏲乜咪轉咩台，呢啲唔係電視存在意義咩？Viu劇都唔係套套得啦！」被點醒的大台理論掌門更宣告：「無論任何背景、任何信念嘅人，都可以喺唔同嘅台度，自由奔放咁游走。」打破門戶之見，回到作品質素，是簡導的心底願景，「我好嚮往外國一啲電視台，藝人可以遊走唔同嘅平台，有唔同嘅創作crossover。」他舉例指美國名嘴節目David Letterman主持最後一個Late show(《大衛牙擦騷》)，不同電視台名嘴主持都呼籲觀眾轉台，這種惺惺相惜的器量，教他從心底欣賞。

致敬《英雄本色》 再思Bette r Tomorrow 繼上季後《IT狗2.0》再次致敬港產片《英雄本色》，《IT狗》阿信往電影原址拍攝地土瓜灣美華工業中心停車場，找失聯的「男B」(陳湛文飾)，兩人相擁成為戰友。今季則是男B與阿信因對AGI的分歧意見攤牌，但同樣是重返電影原地飛鵝山取景。簡君晋直言劇本早構思，「上季引起熱話，所以都想用《英雄本色》方式作了斷，片名英文A Better Tomorrow 正正係《IT狗》，甚至係現實IT人的真正願景。」Make A Better Tomorrow是主角葉念信的信念，簡導直言跟自己相似，「我覺得冇佢咁Kam(Hanna：凌文龍做得Kam咗！)但我有啲諗法同價值觀都好想透過這角色跟大家講，雖然大家覺得佢蠢同戇居，但佢慢慢感染身邊人成為戰友。」Hanna和余逸思(Yoshi)就討論誰是另外兩位編劇康翠萍(Iris)和李卓風，現實中簡導的拍戲團隊，好比劇中阿信的PayPayDuck戰友，他認真表示，佢認為可以改變世界，哪怕只係少少，我自己都深信，佢唔係最叻嘅programmer，但有願景有想法，令好多人幫佢，可能我會投射落去。」

與AI激情對話 《IT狗》從首季的AI發展到第二季的AGI(Artificial General Intelligence,通用人工智慧)，劇中一班「IT狗」從起初嚮往追求，繼而擔心被AGI取代，對何謂Better Tomorrow有不同看法。90後Hanna自言生於AI年代，可說是同步成長，她認為，「人類係特別嘅生物，人腦係AI冇可能取代，例如各種發明、人類想像到、發明嗰樣嘢；而創作，每樣嘢都係有血有肉有溫度，Al能方便人類，首先你要有想法，有個『念』先可實現。Al而家可以幫programmer打code，但你都要先有想實現嘅嘢，AI先會做。」演「女B」的Yoshi更自爆每晚都跟AI激情對話，「會問一啲唔敢同人講、好蠢嘅問題，例如有一晚我好想開窗，但又驚有蚊飛入嚟，咁我就問AI：究竟蚊最高可以飛幾高。佢又真係答我，原來最高可飛到四十幾樓！」她沾沾引述AI答案，蚊子是跟住人類的熱力搭𨋢上樓，果然善用AI長知識。

有血有肉 最珍貴 作為創作人，簡導可曾擔心被AI取代？「講真，我希望Al快啲氾濫，然後人就會回歸想睇真嘢。其實冇好擔心過，電影超過100年，從菲林轉digital，電影同科技從來息息相關，創作人嘅創意係keep住喺度。以前要用practical effect，而家有CGI，我知道好多CG嘅同事手足都用緊AI，問題係你嘅創意。」他自言平時會AI幫手，而《IT狗2.0》海報亦有借用AI製作，「唔係撳個掣就得，設計師(Leaf Lam)用咗幾晚去gen。」Hanna亦認為過程最重要，即使AI可輕易製作短片，但仍難與人類創意相提並論，「由頭到尾我只係想睇人嘅腦點樣創作、發揮，呢個係創作人生命中一直累積嘅想法、經驗，好珍貴。」第13集結尾，蒙玲決定辭職時，跟阿信說：「或者我哋嗰個better tomorrow未必一樣。我仲想好努力，追求唔識嘅嘢。」簡導形容努力探索是創作人的動力，「我唔擔心AI，不過我真正擔心世界變得只有結果，沒有過程。」

AI令人類變蠢或更聰明？ 昨晚(14日)第14集就提出，當答案變得輕易時，是否仍是人類的Better Tomorrow。其中阿信與昔日對手萬鈞(朱柏謙飾)的對話，發人深省，萬鈞指人類仍未準備好迎接AGI，阿信重遇昔日對手萬鈞，為對方放棄開發AI而不解，則直言人類還未的發展：「我研發 AI的原因，係因為呢個世界太多蠢人，但我最終發現，AGI.....只會令到呢個世界剩返蠢人。一班只係知道答案的人聰明啲，定係一班努力尋求答案的人聰明啲？你有無發現，自從 George 出現後，它就成為你的唯一答案。」萬鈞續指web3、元宇宙令他變成自己最討厭的人，一個只會問答案的蠢蛋。數年前的虛構劇情，預言了當今AI盛行的爭議，沒有標準答案，但一套劇能掀起認真思辯，已超額完成任務。