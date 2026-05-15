Red Velvet成員Seulgi現身尖沙咀 楊洋吸數百粉絲擠滿廣東道

韓國人氣女團Red Velvet成員康瑟琪（Seulgi）飛抵香港，出席珠寶店在尖沙咀廣東道的全球首家旗艦店啓幕活動，內地當紅小生楊洋則以全球品牌代言人兼首席傳福官身份現身，二人跟集團代表共同舉杯慶賀，開幕儀式當天，還有香港藝人柯煒林（Will）、王丹妮（Louise）、譚旻萱（Mandy）、盧慧敏（Amy）、黃淑蔓（Feanna），場面熱鬧。

Seulgi與楊洋現身令廣東道一帶擠滿數百粉絲，有fans表示早上已在對面馬路守候等見偶像，當Seulgi、楊洋登場即引來歡呼聲。店鋪入口處擺放黃金銀杏樹，為開幕儀式現場氛圍隨之升溫。這棵黃金銀杏樹由近50位匠人耗時近六萬小時傾心打造，集雕泥、鑄模、金箔等多重工藝於一體。銀杏樹約3500百片金葉錯落層疊，如華蓋垂落，凝聚非凡匠藝之精妙的同時，為空間注入溫馨雅致，兩位嘉賓亦有站在黃金樹前留影。

活動上，楊洋表示好高興來到香港出席今日活動，由於天氣麻麻，故他亦感謝粉絲冒雨支持。至於Seulgi驚喜現身旗艦店開幕現場，她表現親民，不時擺出甫士任影，她亦有分享發展動向，對於 Red Velvet多變的風格到個人專輯，大會司儀問到她嘗試過不同曲風，Seulgi最想挑戰hip hop的音樂作品。