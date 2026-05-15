古古現身香港做一日遊客 跟住廿四味Brian解鎖熟食田雞美味新境界

香港Hip Hop組合廿四味成員Brian，帶住《星戰》史上最可愛人物的古古遊走香港。

全城熱切期待的《星球大戰》（Star Wars）全新外傳電影《星球大戰：曼達洛人與古古》（The Mandalorian and Grogu），將於5月21日在香港搶先上映。可能是《星戰》史上最可愛人物的古古（Grogu），近日已率先來到香港，跟榮升飲食界KOL、香港Hip Hop組合廿四味成員Brian李凱賢一同搵食！This is the way！

出名為食的古古，除了搗蛋搞破壞之外，就是在找東西放入口，在《星戰》片集《曼達洛人》（The Mandalorian）中，他就有狂吞骨頭湯（Bone Broth）、太空馬卡龍（Blue Macarons）、青蛙、青蛙蛋、外星觸鬚生物的紀錄。古古今次則由人氣爆燈的「燒鵝都Dope」Brian親自帶路，在YouTube頻道《Let’s Go Eat With Brian》中，走訪香港三間不同餐廳，誓要找出最好味的田雞煮法。