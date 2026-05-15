何超蓮自認「香水控」家藏逾百支香水 「最美星二代」任晴佳拍廣告賺錢計劃請任達華琦琦重遊南法

由設計師Gaby Aghion創立的著名品牌Chloé，邀得「最美千金」何超蓮，以及影帝任達華與名模琦琦的愛女任晴佳（Ella）率先試用最近推出全新Mediterranean Essences香氛，並為品牌拍攝全新宣傳照，兩位女神以清新造型配襯藍天白雲，加上迷人的池畔美景，仙氣滿瀉。
向來是時尚界寵兒的何超蓮，一直是Chloé的超級粉絲，無論是服飾與香水均是其潮流必備單品，更認為香水可以營造出聞得到的美麗，令美麗呈現得更具層次與深度！她說：「剛才看到Mediterranean Essences 的香氛瓶已經愛不釋手，完美體現Chloé推崇的雋永魅力與簡約美學。我覺得噴香水對女士來說意義非凡，不但可以呈現當日的心情與風格，同時是愛自己與愛生活的一種體現，所以今次可以跟Chloé香水系列合作份外開心！」被譽為「最美星二代」的Ella，同樣是Chloé忠實用家，對於首次跟最愛品牌合作大表興奮，更謂5歲時已從媽媽的化妝枱上看到Chloé香水，成就了她與香水的初遇！Ella說：「媽媽的房間中有很多香水，我放學時經常拿來玩，當時已覺得Chloé香水瓶設計精美，可謂『一見鍾情』！及至小學時我跟媽媽說想擁有一瓶屬於自己的香水，她便送了一瓶Chloé香水給我，因為媽媽覺得品牌既優雅又充滿正能量，令我跟Chloé結下不解之緣，同時也是母女之間的珍貴回憶。」
從小喜歡收藏香水
愛美是女人的天性，超蓮認為香水可以營造出聞得到的美麗，令美麗呈現得更具層次與深度，因而令追求獨特性的她成為了「香水控」！超蓮說：「每次到外地旅行或工作都會入手不同香水，朋友也經常送香水給我，從小已喜歡收藏，家中已有過百支珍藏，隨著每天的心情與場合轉換香氣。雖然經常集中使用某幾款香水，但我一直喜歡嘗試新品與新香味，Atelier des Fleurs香水系列相當特別，充滿度假感覺，令我很想立即訂機票再去一次地中海旅行呢！其中Atelier des Fleurs Vert Soleil 香氛採用甚少用作調配香水的乳香黃連木，是地中海常見的灌木，帶有獨特芳香，這款香水最有個性、最特別，最合我的心意！」
12歲首次南法旅行
身為Gen Z的Ella亦視香水為另類的OOTD：「我會因應不同場合而選擇不同香水，例如到大學上課時會挑選帶樹木香氣的香水，因為沉穩的香氣可以令我更加冷靜與專心；如果跟朋友聚會則會配搭甜味較重、具花香味的香水，增添熱情與能量！剛剛試了全新Mediterranean Essences 香氛，立即成了我的最愛，木香、花香與甜香共冶一爐，同時令我勾起與父母一起到法國南部旅行的美好時光。」Ella續說：「第一次到南法旅行時大概是12歲，最難忘是延綿不斷的薰衣草田，景色壯麗，而且香氣洋溢，非常難忘。而且我從小喜歡沙灘和陽光，尤其熱愛地中海風情那種陽光充沛的溫暖感覺，試用完Mediterranean Essences香氛後便想再跟父母到南法旅行。」如今Ella已長大亦已加入時吐尚圈發展，她表示也有能力賺錢，希望將來可以請父母到南法度假！