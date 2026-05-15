何超蓮自認「香水控」家藏逾百支香水 「最美星二代」任晴佳拍廣告賺錢計劃請任達華琦琦重遊南法

由設計師Gaby Aghion創立的著名品牌Chloé，邀得「最美千金」何超蓮，以及影帝任達華與名模琦琦的愛女任晴佳（Ella）率先試用最近推出全新Mediterranean Essences香氛，並為品牌拍攝全新宣傳照，兩位女神以清新造型配襯藍天白雲，加上迷人的池畔美景，仙氣滿瀉。

向來是時尚界寵兒的何超蓮，一直是Chloé的超級粉絲，無論是服飾與香水均是其潮流必備單品，更認為香水可以營造出聞得到的美麗，令美麗呈現得更具層次與深度！她說：「剛才看到Mediterranean Essences 的香氛瓶已經愛不釋手，完美體現Chloé推崇的雋永魅力與簡約美學。我覺得噴香水對女士來說意義非凡，不但可以呈現當日的心情與風格，同時是愛自己與愛生活的一種體現，所以今次可以跟Chloé香水系列合作份外開心！」被譽為「最美星二代」的Ella，同樣是Chloé忠實用家，對於首次跟最愛品牌合作大表興奮，更謂5歲時已從媽媽的化妝枱上看到Chloé香水，成就了她與香水的初遇！Ella說：「媽媽的房間中有很多香水，我放學時經常拿來玩，當時已覺得Chloé香水瓶設計精美，可謂『一見鍾情』！及至小學時我跟媽媽說想擁有一瓶屬於自己的香水，她便送了一瓶Chloé香水給我，因為媽媽覺得品牌既優雅又充滿正能量，令我跟Chloé結下不解之緣，同時也是母女之間的珍貴回憶。」