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娛樂
出版：2026-May-16 10:23
更新：2026-May-16 10:23

方力申演唱會｜首個紅館騷誠意滿滿 喪操肌肉練舞邀鄭中基梁漢文大玩回憶殺

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方力申在個唱上展示fit爆身材。（娛樂組攝）

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方力申一連兩場《方力申Perfect Moment 最佳時間演唱會2026》昨晚（15日）在紅館開鑼。不少圈中朋友送上花籃致賀，包括有：四大天王、梁詠琪、楊千嬅、古巨基、傅穎、鍾嘉欣、胡定欣等。這晚亦有曾跟他傳過緋聞的陳瀅到場支持。不過，最觸目的是方力申太太葉萱抱住囡囡入場，囡囡戴上太陽眼鏡及耳罩保護，她更睇足全場支持爸爸。

今次是方力申首個紅館演唱會，他準備了不同舞台效果，大量煙花、泡泡、彩紙噴出，泳舞台設計以泳池為概念，而且兩面伸延的天橋，更讓他可以隨時走到觀眾席跟在場fans互動，十分體貼。

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經典組合再現

方力申除了請出周勵淇、陳曉東（東東）及李彩華(Rain)三位當年合作《百分百感覺》的好友擔任嘉賓合唱《兩男一女》及《十分愛》外，更請來曾合作《美女廚房》的兄弟鄭中基、梁漢文做嘉賓。三人在台上立即話當年，其中梁漢文提到06年三人合體現身其個唱，另一次是19年在鄭中基個唱合體，方力申說：「即係20年之後啊！呢個輪迴⋯⋯巡迴？」令全場爆笑！鄭中基續說：「兜個圈丫！我哋啲嘉賓債還哂啦！」

小方續表示跟二人合作後，學到很多東西，學會如何做一個做藝人如何娛樂觀眾。鄭中基及梁漢文則提到小方在節目也有令人驚喜的表情，「你都好勁㗎，喺度發脾氣𠻹！仲鬧人地啲乜嘢係假嘅！都好有火呀！」之後他們唱出當年節目唱過的改編歌。

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眼濕濕感謝父母

之後舞台大銀幕播出小方的成長片段及當年參加游水的片段，舞台再變成一個海底世界並唱出《繼續游》、《快樂園地》後，眼濕濕說：「父母點樣養育我哋，好似理所當然咗咁，甚至呢幾廿年入邊，我仲教返父母點樣做嘢，好彩今日冇行旅！有時好似掉轉咗身份咁，但係先頭睇返啲片段，睇返我同細佬，我爸爸特登買部機去拍我哋，睇到佢依家對住我個女，湊孫個樣，你20幾年，都冇見你笑得咁開心，都唔記得咗你係會有咁嘅笑容，見到我就成日話我好多。」

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他續說：「我哋可能都係咁，有一個好傳統、固執嘅爸爸，但係睇返佢由頭到尾都係一個詞庫嚟嘅，我嘅最佳時間就係睇到佢響緊兒孫福，我好感動！我媽媽去到今日都仲係張啲水果，留返最好用嘅俾我哋食。」其後他又提到因為環島游，令他重拾返游水的興趣，到現在會參加比賽；如果沒有接受做音樂會的挑戰，相信自己沒有可能在紅館跟大家唱歌，因此他認為「有咩想做嘅，就跟着去做！」同時亦要活在當下。

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除衫騷肌

其後來到勁舞環節，小方以白色緊身背心跟一班性感女舞蹈員出場大唱《万刀甲》。他不但凌空打後空翻，更走到T字舞台除衫，露出結實的肌肉，身形線條極好。他再接連做多個高難度動作，展示力的表現，令全場氣氛高漲我出去喇一陣間出去。他向身旁女dancers拍手致謝時表示不敢望向她們，稱自己到踩台才知道她們穿成這樣，更立即利申自己結了婚。

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接著陳慧琳上台與他合唱《好心好報》，期間Kelly一度跌了耳機，但亦無阻其表現。方力申續提到邀她做嘉賓的經過，Kelly 笑謂自己以前沒有追蹤小方的IG，但為了看他幫囡囡沖涼的片才follow他，笑爆全場。他更說到去年父親節知道太太懷孕翌日收到紅館通知。

小方在演唱會自言不太識做人，「可能四肢發達，頭腦簡單。我試過得罪親戚， 20年都冇傾過偈，即是最近先傾返偈得罪啲朋友，試過絕交又好返。不過，生活無小事，最緊要係不斷咁進步，做好自己。我而家人生好簡單，點樣為之成功呢？最緊要就係老細滿意就成功，我有好多個老細，包括我老婆、爸爸媽媽、囡囡，總之佢哋happy，我就好成功啦！

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