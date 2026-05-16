6人魔音女團成團6.6正式出道 莊子璇宋宛穎倪樂琳喬美莎倪嘉雯盧映彤爆喊當選

由蕭正楠主持的TVB綜藝真人騷《魔音女團》昨晚（15日）圓滿結束，經過兩輪「終極考試」及評審們激烈辯論後，6名「魔音女團」成員正式誕生，排名不分先後為喬美莎（Chelsea）、倪樂琳（Ellyn）、倪嘉雯（Carmen）、盧映彤（Skylar）、宋宛穎（Sabrina）及莊子璇（Hilary），6人獲校董鄔友正頒發HK$100,000元獎金之餘，主持蕭正楠更即場宣布6位將於6月6日晚播出的《萬眾同心公益金》中正式出道！

已錄首支團歌 由於宣布機制近似「2個只能活一個」，故當選的6位魔音女團大部分均表現激動，Chelsea、Ellyn及Skylar更是激動爆喊。值得留意的是，為了製造效果，製作組設計了一個小巧思，就是安排感情猶如閨密的Carmen及Skylar同一組，當阿蕭說出Carmen的名字時，原本2位主角都有點茫然，直到阿蕭宣布Skylar也當選時，兩位好姊妹即勁興奮地極速跑向對方送上熊抱，其他團員亦一湧而上加入擁抱，場面真摯感人。據知，「魔音女團」最後6個席位競爭其實非常激烈，俞可程、鄧凱文、廖慧儀更一度在入圍考慮Top Priority，可說雖敗猶榮。

為了打響頭炮，6位魔音女團連日來密鑼緊鼓籌備出道歌《Turn My Magic On》，昨晚節目尾聲亦曝光了6人的灌錄及準備情況，令人期待。《Turn My Magic On》由張與辰作曲、T-Rexx填詞。

喬美莎成年紀最輕團員 ‧喬美莎：2005年出生，是團員中年紀最小一位。身高178cm的喬美莎，榮獲2022澳洲華裔小姐冠軍兼最上鏡小姐，在《聲秀》亮相後被指酷似謝安琪及Jessica C.。除了顏值高、喬美莎舞蹈實力同樣不俗，擅長拉丁及Hip Hop。 ‧盧映彤：2002年出生，身高168cm，是第32期無綫電視藝員訓練班學員，2024年加入《Hands Up》成為彤彤姐姐，深受小朋友歡迎，並有「後生版蔡少芬」之稱。戲劇方面，盧映彤曾演出《愛‧回家之開心速遞》（飾金銀花，四大MT之一）、《俠醫》及《金式森林》等。盧映彤同時坐擁八級古箏、中國舞等資格，多才多藝。

‧莊子璇：2002年出生，是2023年港姐冠軍，曾獲封「清純版蔡依林」。莊子璇畢業於香港大學食物及營養科學系，是港姐冠軍馮盈盈師妹。莊子璇加入TVB後發展不俗，曾主持多個綜藝節目，包括《J Music》、《2025風生水起》、《香港系列之原味道》、《剪裁魔法師2》等，去年還參與了台慶劇《金式森林》的演出。 ‧倪樂琳：2001年出生，2024年以大熱姿態當選香港小姐冠軍，有「城大李嘉欣」之稱。本身熱愛唱歌及跳舞的倪樂琳，曾與區明妙等自組女團MORII GIRLS。除了選美界、電視圈及樂壇，Ellyn亦曾涉獵電影圈，曾獲導演葉念琛相中演出微電影《他和她@黃大仙》，成為其中一位「阿寶」。

‧宋宛穎：1999年出生、中葡混血兒，2021年港姐冠軍，加入TVB後以主持工作為主，曾參與《早D知早D醫》、《食好D》等主持工作。宋宛穎出身自選美世家，媽媽文寶雪是1990年澳門小姐亞軍。宋宛穎是圈中知名學霸港姐，畢業於加拿大著名學府多倫多大學，主修生物化學及人類生物學；當選港姐後持續進修，取得香港大學李嘉誠醫學院醫療科學碩士。 ‧倪嘉雯：1995年出生，5年前已憑仙氣清純樣子打響打炮的倪嘉雯，早年出道多飾演女主角年青版，有「少女版專業戶」封號；近年再憑《反黑英雄》、《法證先鋒VI：倖存者的救贖》、《新聞女王2》等的出彩表現漸露頭角，並於《萬千星輝頒獎典禮2025》奪得「最佳女新人」。倪嘉雯同時是學霸一名，畢業於名校聖公會林裘謀中學及香港中文大學生物系，美貌與智慧並重。