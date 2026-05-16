容天佑娶富家女榮升「TVB新駙馬」 低潮時戶口只得40蚊遭舊愛林穎彤母親嫌棄

容天佑於2011年參加無綫節目《功夫新星》獲第三名，當年18歲的他再投考藝員訓練班正式加入TVB，直至在2023年播出的劇集《法言人》中飾演見習師爺「Tony仔」才等以入屋，之後亦有份參演《隱形戰隊》及《逆天奇案2》等，不過他最為人認知可算是跟林穎彤曾發展兩年情，有傳當時容天佑的演藝事業一直未有起色，故被林穎彤母親嫌棄，繼而棒打鴛鴦導致分手收場。

現年30歲的容天佑榮升人父，與家底豐厚的太太迎來第一胎，今日宣布妻子平安誕下約7.7磅B女。

容天佑當初入收入有限，他曾到酒樓做侍應及搬運，銀行戶口試過只得40蚊，要朋友幫手過數才可提款。容天佑與林穎彤分手後，多年前認識家族經營珠寶批發生意的富家女扶天恩（Winnie）。

去年底，容天佑公開巨型鑽戒向拍拖8年的Winnie求婚成功，同年11月27日兩人在Ritz-Carlton酒店擺廿多圍盛大婚宴，今年1月底更宣布Winnie大肚消息，夫妻二人近月來在社交平台不停放閃，Winnie於3月份曾出po分享兩公婆生活日常，爭取剩餘不多的二人世界時間，趁最後一個月記錄一下自己獲老公服侍的大帝生活。容天佑愛妻Winnie家世顯赫，家族生意龐大，而Winnie更是珠寶批發商，令容天佑婚後即獲封「TVB新駙馬」。