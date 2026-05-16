車崇健仍與李施嬅有聯絡 自認單身專注體育發展

車崇健以體能顧問身份出席又一村學校70周年活動。他表示設立一個系統讓小朋友從小去接觸不同運動，提升學校運動體系。問到會否遇到難搞的小朋友，他笑謂沒有難不難搞，只要進力就一定多。同時也會設計一些比賽讓小朋友參加。 他表示現時會周圍去不同地方推廣鍛煉體魄要由小開始，也會到不同學校、機構講課，自己剛從內地回來，明日又飛到美國分享，直言留港的時間不多。問到還有沒有擔任藝人健身教練，他表示千嬅一直都有跟他健身，至少已經十五、六年，更形容她是一等一勤力，她的囝囝小時候也有跟他做運動。

到施嬅是否也是勤力的學生，他大讚對方是非常勤力，甚麼都肯學。他透露現時間中也有跟施嬅訊息來往，互相關心對方。談到他非常忙碌會否仍有時間參與內地真人騷，他笑謂現階段專注在體能發展項目。 由於現場他跟小朋友相處非常融洽，問到日後有小朋友會否親自訓練，他說：「但係依家未有機會，如果將來有一定會。（心唔心急？）唔心急，我眼前仲有好多嘢要做！」問到他的感情狀況，他笑謂：「我哋去返今日主題，哈哈！多謝大家關心！我會順其自然，有嘅話我會介紹俾大家識！我依家係單身嘅，多謝大家關心！」

談到節目播出之後，他惹來不少負面評語，他不擔心會影響到自己。他說：「其實由細到大我比較反叛，人哋講咩我唔係好聽到，我忠於自己理念，同啲教授去上堂學習、去傾偈，然後擺自己嘅生活、工作上，去揣摩一個乜嘢態度去carry自己生活。上網嘅嘢我唔係唔知道，其實我冇感覺，係因為我知道自己做緊啲乜嘢，我每朝都仲係4:00起身訓練開世界各地都係一樣。我會忠於自己應該做一啲係可以幫到忙嘅嘢。（外界聲音好少理？）佢哋又唔會影響到我。（怕唔怕嚇怕啲女仔？）如果我將啲目標擺喺教育，喺一刻嗰啲嘢（感情）就順其自然。