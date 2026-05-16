黃淑蔓自爆細細個買金保值 Mandy譚旻萱向Jay Fung追歌隨緣再攻樂壇

Mandy、Amy Lo、Feanna一同受訪，三人同屬寰亞旗下上位女星，談到買金保值，24歲年紀輕輕的黃淑蔓卻有驚人發言：「我好細個已經買金，因為我媽咪教我，話金係好保值嘅，細細個佢就教我生日、大時大節，乜都唔好買，淨係買金俾佢就得。」旁邊的Mandy、Amy Lo聽後即大嘆：「媽咪先係超越一切。」

網民睇好Feanna盧慧敏

最近不同網民討論個別唱片公司旗下藝人表現，其中有人出po問到︰「如果你係寰亞高層，而家成手潛力股，你會捧邊個？唔好答Why not both，資源有限！」之後便列出雲浩影（Cloud）、Amy Lo、Feanna，此po亦引來寰亞師兄馮允謙（Jay Fung）留言問︰「咁我呢？」今次網民的提名，見到留言區出現最多的是Amy Lo與黃淑蔓的名字，網民指Cloud已經有一定的名氣，認為公司資源應該撥給另外兩位。問到可有留意引起網民關注，Feanna表示：「我都有留意到。」Amy即好奇問：「即係點呀？」Feanna再解釋：「即係，好多人都想我哋快啲唱多啲歌囉！但係其實今年我哋兩個都啱啱出咗碟，我出咗一隻碟、Amy都出咗EP，所以其實公司好錫我哋嘅！希望嚟緊可以出多啲歌啦！」曾與Feanna組女團的Mandy，因近年專注拍電影，被問到有否打算再攻樂壇？她答：「有機會一定發展，戲又可以、唱歌又可以啦！想幫林老闆賺多啲金就最好啦！」Mandy更即場提到早前Jay Fung903節目上應承賜歌，她趁今次機會即向師兄追歌。至於Amy Lo為首張EP 《Unveilings》於中環Soho House舉行album launch party，獲親朋好友到場支持，令她感覺好開心。