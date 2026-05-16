Moon Tang從委屈到勇敢面對：原來我嘅歌係困難時嘅陪伴

Moon Tang經歷一年的《moon tang “25+1” Tour》，自言成長不少。(周令知攝)

唱作歌手Moon Tang(鄧凱文)於周日(17日)迎27歲生日，今晚(16日)她將於澳門百老匯「百老匯舞台」舉行《moon tang “25+1” Tour Finale in Macau》演唱會，與樂迷度過26歲的最後一天，她坦言是特別挑選，「特別有意義，我未試過跟大家一齊慶祝生日。」屆時除了會首唱新歌《月亮代表我》，早前在歌曲《take three》MV破格地「半裸」玉背跳舞的她，預告將會在舞台上大展舞姿， 「我冇試過喺自己演唱會跳唱，跟其他跳唱唔同，因我會跳Contemporary Dance。」

少了迷惘 面對 困難頂硬上 自去年5月的《moon tang '25' live》後，一年間舉行8場「25+1」巡唱，又密密出歌，Moon Tang自言急速成長，充實的日子反令她更覺孤單，「表演完好開心，因為你係主角，但第二日起身就好空虛，不斷經歷高高低低，心理上唔係好平衡。」故此，籌備中的新專輯感覺孤單和冰冷，紀錄了26歲的Moon，「呢年冇咁迷惘，比25歲較堅定，冇以前咁想迎合其他人，即使冇人認同都OK，但困難都一樣，有更多頂硬上嘅時候，感覺較孤單。」 向來Moon Tang的作品，都直率表達心底感受，她強調仍會誠實地唱，「每個階段都很享受，無論係孤單或是溫暖，只係呢年感受不同了，繼續以歌曲紀錄當下感受。」自小在家中以音樂自娛自癒，如今成為職業歌手，Moon一直認為唱歌是個人的自然流露，但巡唱收到世界各地歌迷的信，她才發現，「原來一首歌對有些人來講，真係好重要。」

與歌迷一齊爆喊 Moon Tang憶述去年推出《未來的歌》，進行了「未來日記」的宣傳計劃，最後一集是在咖啡室跟歌迷進行「一對一」的傾偈，限時約5-10分鐘，成為不少歌迷的情緒出口，讓她感受歌詞「獻上我一生的天賦」的動力「有些歌迷一坐低就喊，可能覺得好安全，分享佢哋讀唔到想讀嘅科，屋企好多壓力，可能呢個係天俾我嘅能力，令人覺得好安全咁分享。」問到可會感到心情沉重，她笑言，「我見到佢哋喊就一齊喊，喊完就好啲，每個人都有自己嘅課題，佢哋都唔係要我幫手解決問題，原來我啲歌就係佢哋面對困難時嘅一種陪伴。」作品能療癒心靈代表聽眾的認同，Moon曾很拒抗別人的多謝，「我覺得係你選擇了聽這首歌，選擇繼續過明天，唔關我事。當真人喺我面前發生療癒，原來一首歌真係好重要，都俾多咗力量同勇氣我，繼續忠於自己嘅感受去寫歌。」

《未來的歌》成動力 至於最感動的歌迷分享，「有個我認識嘅朋友，聽完我嘅歌話好多謝我，我覺得好神奇，佢都會透過我啲歌去度過某些階段，原來我出首歌都可以幫到朋友。」問她可曾被自己的作品鼓勵？她笑言醫生通常不會醫自己，故此會選聽別人的歌，「如果要選一首，應該係《未來的歌》，錄音時嘅心情較沉重，真係錄到喊，錄完音都覺得自己放低咗啲嘢，其中『萬般不懂 只懂誠實唱歌』係我繼續唱嘅動力。」問到《趁你旅行時搬走》可是個人心聲時，她澄清，「我係冇經歷過呢件事，我睇留言見到大家揣測就會哈哈哈，原來可以咁樣諗，好犀利，好似重新理解呢首歌，其實藝術品就係咁。」她認真表示，大部分廣東歌就像收到劇本去演繹別人故事，反而較多英文歌是我手寫我心。

從害羞到滔滔不絕 從獨立歌手對答約華納出道，談到最大改變，Moon分享整妝準備訪問時，與髮型師談及初次見面的對話，「髮型師問我記唔記得第一次記面時，當時佢問我要唔要幫我整頭髮，我好驚，咩都冇講，匿埋喺我朋友後面，然後佢諗我由幾時開始日日都咁多嘢講，我都完全唔記得。」其實，樂迷從Moon真誠的作品都感受到她的成長轉變，「第一張實體專輯《Water Comes Out Of My Eyes》，我成日喊，如果你細味歌詞會發現我委屈傷心嘅小女孩，去到《25》都有迷惘，但係我會努力，勇敢去面對。」

與音樂無關 笑笑就算 Moon從出道至今，形象和歌路都有別於主流，受過不少抨擊，「我冇得揀，只可以自己消化，都會睇下，睇完會笑吓，唱歌和音樂方面我會睇，呢一年我都有跟老師學唱歌，但音樂以外，例如講我形象，我就會哈哈哈哈，笑下就算。」她認為，不管是否公眾人物，也難免被人定型標籤，唯一她能控制是做好歌手本份，努力令自己繼續進步。談到新專輯，她表示會有廣東話、國語和英文歌，至於會否與填詞人小克延續《夜闌人靜》和《未來的歌》的合作，她直言暫未有定案。

談到與柳應廷Jer合唱的《夜空的呼喚》，以A Cappella方砻演繹，她笑言，「好高音，好眼瞓，因為Carl叔叔嘅studio太舒服，好肚餓好凍……」接著讓記憶回帶，認真表示，「其實較少人搵我合作，今次係Jer搵我，同埋A cappella的形式幾適合我，仲要係小克填詞，填得好好，雖然我唔係完全理解，但喺Jer演唱會第一次聽，係幾觸動到我。」 文：Grace 攝：周令知 化妝； Kidd Sun 髮型；Ian Tso