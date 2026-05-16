馬德鐘帶同私人珍藏出席潮州節 有計劃出歌心思思香港開騷

身為潮陽人兼本屆「香港潮州節」的宣傳大使，馬德鐘（馬神）有備而來，帶同一件極富歷史價值的私人珍藏到場，馬神說：「這是小時候跟媽咪一起弄紅桃粿的模版，我們會用木棍將花生研碎，混合糯米作為粿的饀料再煎香，我覺得這個模版真的很有情懷，幾乎在家要用玻璃箱罩住！」馬神更即席大展廚藝，穿起廚師圍裙煎粿，獲潮總副主席兼今屆「香港潮州節」籌委會主席楊玳詩大讚有板有眼！在馬神心目中，潮州人的特性是團結、勤力、捱得苦，今年春節馬神與家人曾返潮州一行，觀賞非遺表演英歌舞，感覺好震撼，馬神透露：「今年潮州節將有英歌舞表演，肯定非常精彩，大家不能錯過！」