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娛樂
出版：2026-May-16 17:30
更新：2026-May-16 17:30

馬德鐘帶同私人珍藏出席潮州節 有計劃出歌心思思香港開騷

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第五屆「香港潮州節」宣傳大使馬德鐘出席活動。

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第五屆「香港潮州節」，定於 2026 年 6 月 5 至 9 日一連五天，假香港會議展覽中心Hall 3G 舉行，活動昨天（15日）舉行新聞發佈會，正式公布第五屆「香港潮州節」的活動籌備情況及精彩內容。第五屆「香港潮州節」宣傳大使馬德鐘及星級嘉賓《中年好聲音 3》季軍劉洋現身支持。

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身為潮陽人兼本屆「香港潮州節」的宣傳大使，馬德鐘（馬神）有備而來，帶同一件極富歷史價值的私人珍藏到場，馬神說：「這是小時候跟媽咪一起弄紅桃粿的模版，我們會用木棍將花生研碎，混合糯米作為粿的饀料再煎香，我覺得這個模版真的很有情懷，幾乎在家要用玻璃箱罩住！」馬神更即席大展廚藝，穿起廚師圍裙煎粿，獲潮總副主席兼今屆「香港潮州節」籌委會主席楊玳詩大讚有板有眼！在馬神心目中，潮州人的特性是團結、勤力、捱得苦，今年春節馬神與家人曾返潮州一行，觀賞非遺表演英歌舞，感覺好震撼，馬神透露：「今年潮州節將有英歌舞表演，肯定非常精彩，大家不能錯過！」

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6月5日「香港潮州節」開幕禮當日，馬神將會再次登場並獻唱好歌。他表示上次到廣州開騷跟不少很久沒見的粉絲見面，自己有意再開騷及搞粉絲聚會，只要在港有合適的演出場地便會考慮。他又提到當年拍完透露自己將會推出一、兩首新歌，已經開始籌備當中。

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馬德鐘整嘢食完全是EASY JOB。

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