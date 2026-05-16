劉洋演曹總堂弟成功入屋 萬般不捨《愛·回家》結束

第五屆「香港潮州節」，定於 2026 年 6 月 5 至 9 日一連五天，假香港會議展覽中心Hall 3G 舉行。昨日（15日）潮總舉行新聞發佈會，正式公布第五屆「香港潮州節」的活動籌備情況及精彩內容，第五屆「香港潮州節」宣傳大使馬德鐘及星級嘉賓《中年好聲音 3》季軍劉洋現身支持，發佈會現場。
劉洋將會在6月6 日的亮相表演，雖然並非正宗「架己冷」，但劉洋早已對潮州人有深刻印象，他說：「小時候聽父親說，潮州人很懂做生意，到現在都記得他這句說話；我喜歡吃，很多潮州食品例如滷水、凍蟹、生醃、火鍋等等都很好吃，我本身開火鍋店，全國來說，我覺得潮州原味牛肉火鍋是最地道的！」劉洋在發佈會現場嘗遍多款潮州美食，又親身體驗托米，感受潮州人的克苦拼搏。
劉洋在《愛・回家之開心速遞》以曹總（劉一飛飾）的堂細佬身份登埸，也曾有網民在討論區表示，希望劉洋加入《愛回家》客串。當時不少網民表示很掛念曹總，及後有網民覺得劉洋跟曹總有不少地方相似，於是在網上留言希望TVB可以考慮一下。去年7月，劇組安排他以「曹小雪/雪總」身份粉墨登埸。
對於《愛・回家之開心速遞》大結局，劉洋直言不捨，他說：「不只是我，大家都肯定不捨得，拍劇時前輩教了我不少東西，希望以後還有其他劇集可以拍吧！」