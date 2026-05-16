劉洋演曹總堂弟成功入屋 萬般不捨《愛·回家》結束

第五屆「香港潮州節」，定於 2026 年 6 月 5 至 9 日一連五天，假香港會議展覽中心Hall 3G 舉行。昨日（15日）潮總舉行新聞發佈會，正式公布第五屆「香港潮州節」的活動籌備情況及精彩內容，第五屆「香港潮州節」宣傳大使馬德鐘及星級嘉賓《中年好聲音 3》季軍劉洋現身支持，發佈會現場。

劉洋將會在6月6 日的亮相表演，雖然並非正宗「架己冷」，但劉洋早已對潮州人有深刻印象，他說：「小時候聽父親說，潮州人很懂做生意，到現在都記得他這句說話；我喜歡吃，很多潮州食品例如滷水、凍蟹、生醃、火鍋等等都很好吃，我本身開火鍋店，全國來說，我覺得潮州原味牛肉火鍋是最地道的！」劉洋在發佈會現場嘗遍多款潮州美食，又親身體驗托米，感受潮州人的克苦拼搏。