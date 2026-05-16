星球大戰｜《曼達洛人與古古》洛杉磯全球首映 古古薛歌妮韋花齊齊現身紅地毯

除了主角佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）、薛歌妮韋花（Sigourney Weaver）盛裝出席之外，片中最重要的人氣角色古古（Grogu）也有行紅地毯，他更有求必應不斷擺甫士讓記者拍照，令全場氣氛高漲。佩德羅更特別走到戲院外，向對面馬路的影迷揮手，並與全體cosplay成曼達洛人的粉絲合照。其他有份行紅地毯的演員，還包括女星Katee Sackhoff、溫明娜、Christopher Lloyd、Paul Sun Hyung Lee以及Kevin Durand等，場面熱鬧！

多個星戰場景任打卡

佩德羅帕斯卡在紅地毯接受訪問時直言，能成為《星球大戰》系列電影的一員，令兒時夢想成真。他認為導演莊來奧與監製Dave Filoni將《星球大戰：曼達洛人與古古》搬上大銀幕，就是想要將他們童年的經歷，在戲院感受《星戰》的魅力的回憶，再一次傳承到新一代的觀眾之中，成為他們兒時的寶貴經歷。

導演莊法來奧在戲院內主持《星球大戰：曼達洛人與古古》的首映禮啟動儀式時，更特別多謝他的父親，他說：「因為49年前，我10歲的時候看到了《星球大戰》，這部電影改變了我的人生，那是我父親帶我去看的，我坐在他旁邊，他向我解釋了這部電影有多厲害。他為我打開了我對《星球大戰》和電影的熱愛！49年前我坐在他旁邊看《星戰》，今晚我可以坐在他旁邊看《曼達洛人與古古》！而這部電影也是關於一個好人，我也特別拍他變成一個好爸爸。」