洪卓立怒轟醫院手術愈做愈差 媽媽視力剩6% 副院長竟叫：去告我

現年39歲的洪卓立近日在社交網透露，媽媽接受眼角膜手術後，視力不但沒有改善，反而比之前更差，讓他對醫院處理手法大感不滿，更公開控訴對方推卸責任，直言：「佢叫我媽咪去告佢」。

父母身體變差

洪卓立早前趁母親節分享與媽媽的童年合照，透露媽媽近年健康轉差，胃部手術後仍未康復，胃口欠佳，身形亦明顯消瘦。他提到媽媽先後接受兩次換眼角膜手術，但情況越來越差，現時其中一隻眼只剩6%視力，然而爸爸的心臟也不太好，他表示：「家人變老，身體變差，是每天也在偷偷發生的事。這陣子除了自己腦癇症未停藥，聲帶狀態不穩定，還要面對十幾年的老夥伴肥膏仔離開。一直專注在自己的事上，但我們忙着為生活奔波的同時，別忘記抽空停下來，回頭看看那愛你如初的父母，簡單一通電話、短短一個訊息，其實就能令他們心頭一暖。」