岑麗香靠鬧仔演活霸氣Madam 飾演苗橋偉下屬有三嫂靚湯飲

岑麗香接受薛家燕、思敏及范振鋒主持的《開心大派對》錄音訪問，香香除了大談相隔數年回巢拍攝新劇《重案解密》的感受，更分享了獨有的育兒法，被主持取笑是「Madam式育兒」。 談到新劇《重案解密》，香香透露這次角色與以往截然不同，不再是被人保護的柔弱女子，而是要查案、有氣勢的女警。她坦言接到角色時既興奮又緊張：「好少人會畀岑麗香一個咁嘅角色，通常搵我都係一個被保護嘅女仔，我要喊，然後畀人救。」



為了演好Madam，她特意向真正的重案組女警請教。對方一句話令她恍然大悟：「佢同我講咗一句，其實你都係媽咪，同鬧仔嘅語氣係一樣。」香香笑言，原來平日管教兒子的語氣，正是演繹女警權威感的秘訣，更搞笑多謝兩個兒子：「多謝你激我。」 香香更自爆拍攝期間過度投入角色，曾與老公去看演唱會時滿腦子都是案情：「演唱會好嘈，有煙花，然後我心諗，如果依家有人開槍，應該冇人會覺得。」她當時立即向老公分析，結果老公只是瞪大眼睛看着她，疑似擔心她太過入戲。

對於這次能與苗僑偉（三哥）合作，並在劇中飾演三哥的下屬，她興奮表示：「我覺得好有緣，好開心，終於等到喇！仲有，同三哥拍劇有好多嘢食，因為三嫂，仲有湯飲，所以真係好幸福。」 家燕姐大讚香香外表溫柔，問她現實中是否從不責罵分別7歲和5歲的兒子？香香隨即自爆有一套「警告式」育兒法：「我會警告佢，畀佢幾個機會，講咗三四次之後，你都仲未做，我就開始會大聲啲，佢哋就會知道。」主持人笑言這是「Madam式育兒」，香香也笑著認同。