魏浚笙校園Tour與學生玩猜猜畫畫 數學老師「自肥」成「公敵」

由 基督教聖約教會堅樂中學 主辦的正向價值分享活動日前在校內舉行，邀請藝人魏浚笙 (Jeffrey) 擔任分享嘉賓，藉此鼓勵學生勇於嘗試和挑戰，與及面對困難時如何解壓。Jeffrey以自身由素人起步，逐步涉足演戲及唱歌的經歷，與全場學生分享Slasher生涯所面對的壓力與解壓之道，更即場與學生大玩「猜猜畫畫」互動遊戲，場面熱鬧搞笑。

Jeffrey先以一曲《Textbook Romantics》炒熱全場氣氛。原來今次校園分享，竟是《Textbook Romantics》發表後首個現場演唱的地點，引起全場哄動。隨後與主持對談，分享自己作為 Slasher在演員與歌手身份之間切換的日常。他亦透露自己面對壓力時會玩「猜猜畫畫」來放鬆，直言畫畫的過程可以天馬行空，暫時離開壓力區。Jeffrey更即場準備了多幅圖畫與學生互動，測試大家的想像力。

其中一條成語題「狼吞虎嚥」，Jeffrey畫中的狼人食相極度抽象，台下學生絞盡腦汁也未能猜中，正當大家苦惱之際，一位數學老師突然舉手並成功估中，獲得與Jeffrey合照的機會，豈料學生們隨即起哄，大聲高喊「自肥可恥」，場面相當歡樂，反映學校教師跟學生關係非常融洽。