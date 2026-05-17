走出人質事件｜馬尼拉人質事件倖存者易小玲親任顧問 廖子妤拍攝前參考紀錄片感心痛

憑信仰 修復傷痕

《走出人質事件》早前落實在港上映，引起部份網民指對香港人造成「二次傷害」。事實上，《走出人質事件》改編自2010年馬尼拉人質事件，探討事件後的餘波與人性反思，更由倖存者易小玲親任顧問，回述她在一次平凡旅行中，被突如其來的劫持橫禍扭轉她一生的命運。易小玲被子彈貫穿下顎，一秒內令她跌落人生低谷，她由怨恨不憤，恐懼無助，痛苦忍受33次手術，深埋傷痛困局，到憑着堅強，憑着信仰和愛對所有不幸、創傷，慢慢自我開解釋懷，最後她與不幸創傷妥協及和解的一段漫長修復旅程，一一在大銀幕中顯示出來。