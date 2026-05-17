走出人質事件｜馬尼拉人質事件倖存者易小玲親任顧問 廖子妤拍攝前參考紀錄片感心痛

由梁鴻華執導及監製電影《走出人質事件》，集合金像影后羅蘭、出爐金像影后廖子妤（Fish）、龔慈恩、李日朗、童繽毓（前名童冰玉）、張耀棟、周漢寧等實力派演員㩦手演出，定於6月在香港上映。
憑信仰修復傷痕
《走出人質事件》早前落實在港上映，引起部份網民指對香港人造成「二次傷害」。事實上，《走出人質事件》改編自2010年馬尼拉人質事件，探討事件後的餘波與人性反思，更由倖存者易小玲親任顧問，回述她在一次平凡旅行中，被突如其來的劫持橫禍扭轉她一生的命運。易小玲被子彈貫穿下顎，一秒內令她跌落人生低谷，她由怨恨不憤，恐懼無助，痛苦忍受33次手術，深埋傷痛困局，到憑着堅強，憑着信仰和愛對所有不幸、創傷，慢慢自我開解釋懷，最後她與不幸創傷妥協及和解的一段漫長修復旅程，一一在大銀幕中顯示出來。
Fish在片中飾演勘探事件真相的記者，戲組事前給Fish參考事件紀錄片，讓她了解整件事的來龍去脈。Fish坦言：「回想2010年事件發生時，自己身在馬來西亞，年紀還輕，曾看過電視直播，拍攝前參考過導演及編劇提供的事件紀錄片，感到心痛。」Fish期待電影為觀眾帶來正能量，鼓勵大家遇上困難，能夠勇敢面對，活出人性光輝。《走出人質事件》帶出一個正面訊息，向每一位與傷痛搏鬥的人致敬。無論在任何逆境下，要敞開心扉，不再哭泣 抬頭向前走，堅持活著, 挪開所有的障礙，再迎着燦爛鮮艷人生色彩。