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娛樂
出版：2026-May-17 11:00
更新：2026-May-17 11:00

方力申演唱會｜囡囡IsIa見記者即除眼鏡 埸內「跳舞」睇老竇表演

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方力申囡囡IsIa出埸即成為焦點。

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方力申（小方）一連兩埸紅館演唱會《方力申Perfect Moment 最佳時間演唱會2026》圓滿結束，方力申父母、太太葉萱、囡囡方愛嘉（Isla）連續兩晚撐埸。5個月大的Isla一出埸即成為全埸焦點，首埸現身時，IsIa並未因為全黑環境怯埸，更同媽咪睇足全埸，期間有些Uncle、Aunties撩她玩，她完全不怕生保。昨日她戴住黑超在後台與媽咪、爺爺嫲嫲一同見傳媒時，更主動脫下黑超讓大家任影唔嬲。

IsIa除黑超逐格捉

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當小方在台上唱出《超級愛你》時，方力申媽咪高舉IsIa隨音樂舞左舞右，IsIa亦沒有扭計，葉萱也拿出手機拍下這一刻，而周圍的觀眾見狀也把焦點落到IsIa身上，未幾有其他相熟的人走前撩IsIa玩，IsIa亦都笑笑口回應，非常可愛。

方力申在後台接受訪問時，得知IsIa搶晒自己焦點時，他笑謂：「我聽講啲fans唔係影我，係影佢。同埋話佢好合作，我見到傳媒影嘅相，雙下巴又加上帶埋headphone，我都覺得佢幾搞笑。希望佢長大嘅時候都係咁搞笑。（佢除超影相丫！）係呀，太太買咗副超俾佢，跟住佢自己除喎，佢真係好八卦，好想探索世界，好想周圍望，佢應該覺得唔清楚大家，想見清楚大家。問到囡囡有沒有聽過他的作品，他說：「少少啦！係今次我做數先至俾佢聽少少，平時都係聽開貝多芬、莫札特，促進大腦嘅歌曲，聽我嗰啲歌唔係好刺激到。」

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