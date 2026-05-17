拉闊音樂會｜MC張天賦7月紅館個唱有隱憂 CONSTANCE康堤獲陳奕迅贈騷前貼士 Gareth.T抱病上陣爆金句

MC張天賦、CONSTANCE 康堤(包包)及 Gareth.T (湯令山)首度攜手的《拉闊音樂會｜<3少於三｜MC張天賦x CONSTANCE x Gareth.T》音樂會，昨晚(16日)於亞博Arena舉行。3人完騷後受訪，22歲的CONSTANCE首踏拉闊舞台，她自言緊張到震，出場前獲MC提醒調節呼吸和Gareth.T打氣，但上半場仍因緊張影響發揮，直至兩位師兄跳唱《金童子》，接著又在她唱關淑怡的《難得有情人》時伴舞，心情才逐漸輕鬆。問到3人可會出合唱歌時，Gareth就爆seed建議：「《金童子女》，可以生個金色BB！」問他可會認真寫首《金童子女》時，他就肯定地答唔會。包包在台上曾表示想fans取名為「堤子包」，不過就被兩位師兄力勸諗清楚，MC笑言：「通常你講完就會收到好多提子。」他提議可讓fans投票。Gareth就表示不會為fans取名，「因為佢哋都係我朋友。」CONSTANCE好奇問：「會否約佢哋出街：」Gareth答道，「我都係你朋友，會唔會約你出街？」全場靜默繼而爆笑。至於為何在台上戴黑超，他認真解釋是造型。

Gareth.T感染甲型流甲 CONSTANCE表示彩排時仍表現輕鬆，但正式出台時突然超緊，「我覺得高踭鞋，覺得好唔穩，(MC：係呀！爭啲㗎！)原來你都有經驗，所以有啲驚。」MC在台上指康堤的高踭鞋太高，問他可有墊高鞋子，他秒回：「梗係有啦！」接著包包搞笑地曲腳扮矮，畫面爆笑。Gareth.T戴著口罩受訪，原來感染甲型流感，雖然抱病上陣，但仍能保持水準，「前兩日影響大少少，但食咗藥有足夠睡眠就好啲。」開show前病倒，問他可擔心失聲，「咁有無。講少啲嘢，不過我平時都唔係講好多嘢。」問到可有打開聲針時，他搖搖頭，「無，呢個傻架，唔好！」曾試過因為無法開show的MC，自言每天彩排都擔心Gareth的情況，「因為我自己如果show前病咗，會好擔心。」Gareth補充說：「呢個係好好提醒，下次開show前唔好出咁多街，同埋要戴口罩。」

無意挑戰高難度 3位在台上大展舞姿，「舞王」MC表現從容，他笑言，「呢個係扮跳得有信心，(下次會否更複雜？)而家唔複雜咩，都幾好睇呀，幾娛樂呀。」問到難度評分時，他自言今次難度已達4分，「可能我最盡係5分，(下次會否再加多1分？)盡能力，始終我想專注唱歌，跳舞係bonus。」Gareth就高呼好玩，他與MC首度公開合唱《金童子》，「今次係拍MV嘅舞步，我哋得幾次練習機會，所以都特登同老師講唔好咁難，易啲記，就做得好啲。」

MC自動請纓伴舞 問到最開心的環節，MC自言平時多唱自己作品，最開心是唱cover歌，包括麥浚龍的《濛》、林憶蓮《為何他會離開你》，合唱容祖兒《牆紙》、范曉萱的《我要我們在一起》和《你的背包》等，Gareth.T就主要唱自己作品，他自言開心是唱《用背脊唱情歌》。其中最開心是翻唱林憶蓮的《為何他會離開你》。CONSTANCE唱了林憶蓮《瘋了》、關淑怡的《難得有情人》等前輩經典作品，她自言從小聽這些歌長大，能夠在兩位師兄伴舞下唱《難得有情人》亦相當高興。原來這是MC自動請纓，「開會時我見無dancers咩，就話我做啦！點知就當真，開show前兩日話要彩排跳舞，話同包包要記step，我就知大件事，彩排時我都覺得略為尷尬，但包包話有我哋會冇咁驚，咁就頂硬上。(有無後悔？)無後悔，喺我跳舞生涯又多啲經驗。」問包包對兩位師兄伴舞的評價，她笑言相當滿意：「佢哋都好有自己風格……」全場爆笑，她續說：「MC扭得好靈活，我覺得紅館可以再試。Gareth係chok，rehersal勁俾戲，但台上收咗少少。」CONSTANCE又有爆與MC合唱《老派約會之必要》時，本來夾好搞笑地對望，但見MC好像忘記了，兩次望著他都沒反應，忍不住笑場。CONSTANCE本來想發布rehersal片段，開心share彩排時的片段，但被MC制止。

與男友黃澤林甜蜜互動 CONSTANCE表示媽媽徐濠縈亦有在後台打點，比她更緊張，不過表演完畢都話為女兒感驕傲。至於陳奕迅可有到場，她就表示，「其實望得識嘅喺台下，我會驚，所以唔知佢有冇嚟。」不過事前Eason都有俾貼士女兒，「佢叫我留力、保住把聲，戴口罩，叫我做自己同enjoy，佢話live最正係投入狀況，唱完隻歌唔知發生咩事係最正。」男友黃澤林(Coleman)則在外國比賽，未有到場。談到Coleman上次比賽獲獎，被拍到立即以手機發訊息，她甜笑直認是向她喜訊，「嗰時live睇住佢贏波，好開心。」她表示希望稍後有機會飛到現場支持男友比賽。

確保質素 MC個唱拒加場 MC於7月舉辦的紅館演唱會加開至5場，問到可會再加場時，他就表示，「我都好concern自己頂唔頂得5日，我都歌都難唱，體力應唔應付到，擔心再加keep唔keep到質素，應付呢5場先，應付到先再開多啲，或其他地方開。」早前揚言要瘦身的MC明濕清減了，連Gareth和CONSTANCE都大讚成果不錯，不過他就自嫌未夠，「其實有啲擔心，如果早3個月開始，會有信心好多。」他表示已初定8成rundown，並已開始排舞，「今次難度係頗辛苦，盡能而為。」