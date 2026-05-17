方力申演唱會｜楊千嬅現身重溫25年前小方第一次 加碼唱足3首歌

方力申首埸嘉賓是陳慧琳，尾埸邀來楊千嬅一齊唱《好心好報》。小方表示之前做巡迴演唱會，第一首唱別人的歌曲是千嬅的《可人兒》，他親解箇中原因，他表示2001年千嬅開拉闊邀請了當時是新人的方力申做嘉賓，他很感謝千嬅給予機會。之後他表示可以播出當年的影片，千嬅笑謂：「我驚啲，你就唔驚，你個樣都冇變。」之後二人即埸合唱一次《可人兒》。

其後千嬅表示很懷念以前金牌的日子，「大家都好有愛同溫度，好開心我可以喺你每一個階段參與少少。」她透露自己在生日前收到方力申邀請，自己覺得沒有理由推卻，她說：「我係好感動，當年佢由係魚王子，25年後變成培育飛魚嘅老師，呢個運動員的堅持精神好值得我去學習，人要進步係要堅持和相信，好多謝你嘅堅持同相信。」她又提到上次開騷時，小方帶住大肚的葉萱去撐她埸，未幾BB便出世，小方稱提早了一星期，她聞言即謂：「唔關我事嘛？見到你太太和女，係好幸福嘅事。」千嬅表示知道小方推出新歌《生活無小事》，更即埸哼幾句，她續指由可人兒變傻孩子的路不容易，中間一定會經過做「野孩子」的階段，之後她便唱出《野孩子》。