方力申演唱會｜閃親腰照跳舞 自爆老婆細個儲自己Yes卡兼住埋同一屋苑好有緣

方力申（小方）一連兩埸紅館演唱會《方力申Perfect Moment 最佳時間演唱會2026》圓滿結束，他在演唱會上播出當年紅館中央泳池的照片，表示自己唯一一個在紅館游水同時在紅館開騷的歌手，今次自己可以在紅館的名冊上留名，大感開心。他又提到今次開騷收到88個花籃，自言儲齊四大天王花籃是成就解鎖。當小方唱完最後一首歌之後，盡管埸內已亮燈，但fans不停嗌encore不願離開，甚至有網民透露大家嗌到紅館職員也離開，大家仍希望小方重上舞台，最後埸館多次廣播，fans依依不捨離埸。

小方尾場前透露自己游水著回褲子時，閃親了腰，幸最後無阻舞台表演，成功完成後空翻及蜈蚣彈動作。他表示以前試過打乞嗤時閃親腰，「其實都唔淨止我，好多過咗40歲嘅真男人都會試過！大家要注意吓！我閃親嗰下真係晴天霹靂，連鞋都着唔到，但我有經驗，知道要即刻去醫。」他坦言開騷前服了超過指定劑量的止痛藥，甚至彩排時也不敢跳。他又稱沒有為此修改舞步，自己上台也很忐忑，但幸好順利完成，笑謂現在開始可以躺平。

提到今次他碌盡人情卡請來陳曉東、周勵淇、李彩華、鄭中基、梁漢文上台，他坦言想跟大家分享自己人生成長重要時刻，如《百分百感覺》是他人生讀書時期，《美女廚房》讓他學會面對傳媒。 問到太太在他拍《百分百感覺》時幾多歲，他稱應該是七、八歲，太太也有看過《美女廚房》，甚至拿了一位歌手的Yes卡交換了他的Yes卡。他說：「依家咁樣講起係有啲緣份嘅，再講起就其實我哋係住過同一個屋苑，幾座之隔，但可能無遇過。」

談到他提起父母時不禁流下眼淚，他稱因為父母年紀漸大，「爸爸到81歲，見到佢每日湊孫咁開心，咁多年來都冇見過佢嘅笑容，平時對住我哋就好嚴肅，我就成日捉佢幾時食藥，唔好食甜嘢，又諗返起其實爸爸係好錫我同細佬。我希望可以將來把更多嘅時間比我嘅屋企人。如果將來工作同埋家庭有衝突嘅時候，我會選擇家庭。」 問到他收到紅館開騷時的時候，自己最擔心是甚麼，他說：「我最擔心當然係賣飛啦！冇出新歌10幾年，究竟有冇人聽㗎 ？雖然話做宣傳，做完宣傳都可以冇人嚟，我係最擔心呢樣！之後做完宣傳，又出咗兩首新嘅歌，反應幾好，咁就放心啲囉！」