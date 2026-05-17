勝獅啤酒繼承人涉性侵親弟　女星妻Mild：暫時離開丈夫

Psi在公開的錄音檔中，心碎指控哥哥趁保母洗澡的空隙進房對其性侵，次數頻繁。Psi痛訴這對他的心理造成毀滅性打擊，即便當時保母也對他有不軌舉動，但來自親哥哥的傷害更令他崩潰。

「沒辦法跟別的男人來往」

他表示：「因為你是我哥哥、是我的家人，本該是我唯一的依靠，如果你能讓我感到安全，至少我覺得自己是被保護的。」Psi更揭露這段陰影影響了他終身的社交生活：「我已經沒有辦法有別的關係，沒辦法跟別的男人來往，因為我嘴裏總是會出現你的味道。」

沉默數天的Pi事後透過妻子的社交平台正面回應，否認所有犯行。Pi表示從未有過性侵弟弟的行為，身邊親友都能作證，認為指控已嚴重影響到妻子及未出世的小孩，決定採取法律行動。對外界瘋傳的錄音檔，Pi表示那是小時候的事情，坦承幼時的確「不懂分寸，動作可能比較粗魯」，也曾為此跟弟弟道歉過，但強調絕對沒有「不好」的意圖。