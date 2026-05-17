勝獅啤酒繼承人涉性侵親弟　女星妻Mild：暫時離開丈夫

泰國女星Mild去年底與泰國知名啤酒集團勝獅接班人Pi結婚，並於今年4月宣布懷孕。豈料，Mild的丈夫近日遭親弟Psi公開指控性侵長達12年，且家族知情卻包庇。在Psi公開毀滅性錄音檔後，Mild於17日發聲明正式宣布「暫時離開丈夫」，並向受害的小叔道歉，態度180度大轉變。
Psi在公開的錄音檔中，心碎指控哥哥趁保母洗澡的空隙進房對其性侵，次數頻繁。Psi痛訴這對他的心理造成毀滅性打擊，即便當時保母也對他有不軌舉動，但來自親哥哥的傷害更令他崩潰。
「沒辦法跟別的男人來往」
他表示：「因為你是我哥哥、是我的家人，本該是我唯一的依靠，如果你能讓我感到安全，至少我覺得自己是被保護的。」Psi更揭露這段陰影影響了他終身的社交生活：「我已經沒有辦法有別的關係，沒辦法跟別的男人來往，因為我嘴裏總是會出現你的味道。」
沉默數天的Pi事後透過妻子的社交平台正面回應，否認所有犯行。Pi表示從未有過性侵弟弟的行為，身邊親友都能作證，認為指控已嚴重影響到妻子及未出世的小孩，決定採取法律行動。對外界瘋傳的錄音檔，Pi表示那是小時候的事情，坦承幼時的確「不懂分寸，動作可能比較粗魯」，也曾為此跟弟弟道歉過，但強調絕對沒有「不好」的意圖。
Mild原本力挺丈夫，丈夫更透過她的社交平台發聲否認性侵指控。然而，隨着Psi公開錄音證據，Mild隨即在社交平台發布聲明，坦言自己過去因為不了解事情全貌而產生誤解，對此感到無比內疚。
夫妻婚禮派對也已消失
Mild在聲明中直言，在與丈夫交往到結婚的整個過程中，自己從未聽過這段錄音。得知真相後，她對小叔Psi的遭遇感到極度悲痛：「我對Psi必須經歷的一切感到非常心痛。從現在開始，我會暫時離開丈夫，重新審視自己，並照顧自己的心理狀態。」
如今Mild的Instagram看不到丈夫Pi否認性侵的影片、房產文件及法院傳票的照片等，原本被置頂的夫妻婚禮派對也已消失，疑似切割丈夫。她發文期間圈內好友按讚舉動，引發泰國民眾砲轟，對此她向圈內朋友、前輩、後輩，以及所有受到這件事影響的人道歉，並說：「他們只是單純想替我加油，和我一樣並不了解事情的全部真相。」最後感謝所有一直給自己支持與鼓勵的人，也感謝大家陪伴在Psi身邊。
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