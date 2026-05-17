林憶蓮啟德演唱會｜重返香港舞台感動爆喊 全廣東歌單致敬香港樂壇

林憶蓮《迴響巡迴演唱會》RESONANCE : Reconstructed Hong Kong Exclusive，昨晚（5月16日）在香港啟德主場館正式揭開序幕，現場4萬多個座位座無虛席，全場爆滿。自去年1月起，Sandy林憶蓮展開《迴響RESONANCE巡迴演唱會》並走訪各地巡唱，香港樂迷經過一年多的等待，Sandy昨晚(16日)終於帶著《迴響》強勢回歸香港舞台。 相隔9年再次站上香港舞台，Sandy以標誌性的細膩歌聲，帶領全場樂迷穿梭她40年音樂生涯的不同階段。為了向香港樂迷送上最頂級的視聽享受，除了重新編排的全廣東歌歌單，部份歌曲更是首次在香港站獻唱，團隊特別打造全新的舞台服裝，所有舞蹈、編曲、以至闊83米巨型螢幕播放的每一幕震撼人心的畫面，都是為今次香港站重新打造，盡顯心思。在香港出生、成長及出道，Sandy這次「回家」，對她別具意義，希望辦一場為香港人而設的演唱會。

一開場，Sandy平躺在舞台中央緩緩升起，以《breathe in... breathe out》為個唱揭開序幕，繼而換上立體剪裁的紅色上衣搭配黑色長褲，一口氣帶來四首重新編曲的作品，包括《沉淪》、《天大地大》、《傾斜》及《逃離鋼筋森林》，尤其唱《傾斜》時，Sandy與Dancers一同踏上巨型傾斜舞台，配合燈光與螢幕特效，令現場氣氛瞬間升溫。 緊接慢歌環節，中央升降台化身一艘巨型飛船從天而降，背景螢幕投射出無垠宇宙夜空，營造出太空的孤寂。Sandy穿上黑色配粉色的長紗裙優雅登場，接連獻唱《寂寞流星群》、《赤裸的秘密》、《枯榮》、《月球人》、《願》等作品，而現場的60支激光縱橫交錯，於啟德主場館頂部交織出「流星劃破長空」的絕美奇景，令觀眾歎為觀止。

到演唱會第三部份，舞台中央驚喜呈現一個舊香港房屋的客廳，裡面擺放著腳踏衣車、舊式收音機、電風扇及木製傢俬，牆上還有數張Sandy的童年珍貴照片，隨著螢幕播出六、七十年代的香港舊貌，一台舊式電車更直接駛出舞台。原來這個舊客廳面貌，是複製Sandy童年時的住所，製作團隊更特意搜羅與當年一模一樣的舊傢俱，帶領觀眾回到已消逝的時光。穿上黑色長褸的Sandy，深情演繹《點唱機》、《下雨天》、《還有》、《前塵》、《沒有你還是愛你》等經典，回味過去種種，當中還隱藏關於Sandy的密碼，歡迎觀眾留意螢幕一起考古。Sandy騷後分享道：「因為嗰part係講穿越時空，而呢一次香港特別場的gimmick就係穿越返嚟香港——全part用嘅都係香港visual。」

到了第四部份「重新」，Sandy換上白色連身褲登上巨型飛鳥，一連唱出《兩心花》、《微涼》、《破曉》及《喜樂》，帶出力量和希望的歌單，彷彿Sandy要用她的歌聲化作暖流，勉勵香港人的心，即使過去幾年身邊出現各種挑戰，只要抱著正念，一切困難皆能迎刃而解，不過Sandy在獻唱《微涼》的時候，看見台下觀眾熱情唱和，也被感動得哭到不能唱下去，不過觀眾隨即接力全場大合唱，台上台下營造出最有默契與溫情的一幕！ 向來專注音樂、少說話的Sandy，連氣唱了十多首歌，才娓娓道出今次舉行啟德主場館演唱會的原因：「其實音樂係最好表達自己嘅一個方式，我好想多謝剛剛演出嘅每一首歌嘅作曲家、填詞家，呢啲嘅音樂喺我成長、喺我自己嘅歌唱入面係非常重要，如果冇咗佢哋，就冇呢一場香港《迴響巡迴演唱會》，所以我好希望將呢個演唱會送俾香港樂壇每一位參與嘅工作人員，唔係淨係我哋聽到嘅作曲填詞，而係整個唱片行業，當時喺香港音樂圈子運作嘅每一位台前幕後嘅工作人員，當年冇任何嘅網絡世界，每一樣嘢都要一個好大嘅團隊，好多嘅工作人員嘅努力，所以我好想將今晚香港場嘅演唱會，向佢哋致敬，希望香港樂壇可以繼續努力。如果冇咗當時嘅自己，就唔會有今日嘅我，所以我永遠都會記住，永遠都會感恩，當日一齊工作過、努力過嘅每一位朋友。」

既然香港站是專屬的特別場次，Sandy的廣東歌單絕對有驚喜，在encore部份，換上黑白套裝的她，與樂手和和音團隊一起踏上舞台，一連送上多首早期經典名作，包括《激情》、《你是我的男人》、《痴纏》、《早晨》及《感情不老》，這時台下很多觀眾都按耐不住，紛紛站起來。「好耐冇唱呢啲歌喇！《你是我的男人》應該有30年冇唱過喇！」Sandy又特別多謝音樂總監倫永亮，她感激道：「我每一次都搞到佢好慘，啲編曲要重新再做過，令佢冇得瞓覺，實在好多謝你！」最後Sandy以《依然》作結，還特意安排攝影師上台，與現場4萬位觀眾一起大合照，紀念這個重要而溫暖的時刻，為首場《迴響巡迴演唱會》RESONANCE : Reconstructed Hong Kong Exclusive，劃上完美溫馨的句號。