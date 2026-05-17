林漪娸轟戴志偉「加料」伸脷濕吻 肯定蝦𡃁妹！

林漪娸到新城接受錄音訪問

林漪娸日前到新城廣播接受李有毅與兒子李國煒主持的《Ben同Benson「Chur」到行》錄音訪問，回憶與昔日「紳士拍檔」的合作點滴，同時罕有大爆當年拍攝一場接吻戲時，某男演員突然「加料」伸脷，突襲舉動令她至今難忘，笑指當年疑似「被蝦𡃁妹」。 林漪娸在訪問中回憶兒時在深水埗、美孚一帶成長的歲月，她形容那個年代雖然生活不算富裕，但大部分人都是很快樂的。被問及兒時夢想，林漪娸坦言從未想過當演員：「完全冇，我個人唔係好有大志，因為媽媽係家庭主婦，好下意識就覺得將來長大後要結婚生仔。」由於緣份未到，加上進入娛樂圈後對演戲產生熱誠：「開始明白多一啲，做得好一啲，慢慢就有火。」

參選港姐純粹玩 談到1980年代參選港姐，林漪娸表示當時心態純粹是玩：「我表姐提名我嘅，心態完全係玩，冇諗要攞名次。」她笑言其他佳麗做足準備功夫，自己卻是「傻仔」一個，連穿高跟鞋也不優雅。至於穿泳衣環節，她更顯得毫不在乎：「泳衣嘅部分冇所謂啦，我著一件頭，點會介意。」 林漪娸回憶入行時第一個工作是與任達華合作拍攝：「佢照顧得我好好，好錫我。」她指當年不懂演戲，講完自己對白就當作演完，完全沒有理會對手，但對方很有耐性教她演戲。問到對任達華可有心動？她笑言：「佢嗰時有女朋友喇，當你知道嗰個人有女朋友，你就唔會諗呢啲，你唔諗，又何來心動呢？」

談到螢幕初吻，林漪娸透露獻給了戴志偉，她更自爆：「劇本寫我同任達華結婚嘅，仲會錫錫，睇到劇本就好驚，因為未拍過，但任達華就好gentleman，會同監製話唔好錫錫，錫吓面就算。」林漪娸愈講愈激動，她連珠炮發表示：「呢個戴志偉就唔係，嗰場戲講我同佢喺馬路錫，明明係錫錫，佢伸脷喎！戴志偉你記唔記得？我就記得好清楚，佢肯定蝦𡃁妹啦！」林漪娸又自爆當年拍《壹號皇庭》與駱應鈞有親吻戲份，大爆對方十分害羞：「佢（駱應鈞）做戲好好，但好怕醜，一去到拍感情戲就好怕醜，男仔會緊張過女仔，除咗戴志偉。」