港探秘地圖｜黎耀祥龔嘉欣難忘農曆七月十四拍墳場戲 拒評鼎爺家事盼身體健康

黎耀祥、龔嘉欣、丁子朗、倪嘉雯、孔賢德、潘靜文、楊玉梅、潘靜文、關嘉敏、鄧伊婷等，今日現身荃灣，為明晚(18日)首播的TVB新劇《香港探秘地圖》宣傳，黎耀祥率領幾位主要演員穿道士袍上陣，在劇中演玄學家的黎耀祥示範施法手勢時，笑言跟魔音女團的動作相似，眾演員又以鏡框玩遊戲扮鬼臉，逗得全場大笑。

黎耀祥與龔嘉欣繼劇集2020年《殺手》後再合作，兩人笑言上次鬥打，今次則「鬥咀」，因為角色是歡喜冤家，嘉欣演的畢萍專踢爆假網紅騙局，視黎耀祥演的玄學家莊一臣為大騙徒。祥哥自言首次拍靈幻獵奇都巿傳說題材作品，嘉欣就指劇集非恐怖題材，大讚祥哥是搞笑高手。祥哥就讚劇本吸引有趣，由於涉及玄學又經常與嘉欣鬥咀，最大挑戰是要背長對白，他直言間中也會爆肚。兩人先後在墳場、廢校、姻緣石等地取景，問到拍攝期間可曾遇過靈異事件，他自言不屬靈體敏感人士，故多年也沒遇過，嘉欣補充指由於拍戲時很專注，沒有留意怪現象，祥哥半說笑指：「大吉利是講，側邊有乜嘢都未必知。」

不過其中拍墳場戲時，撞正農曆七月十四日，嘉欣表示：「我睇期表發現撞到正，我都有問劇組係咪一定要喺呢日拍？原來佢哋無為意。」祥哥甚至問過可否改期，「為大家著想，前前一日或後一日都無所謂，不過話book咗場地，臨時改唔到，我哋都係搵食啫。」兩人表示都有跟足規矩拈參拜。兩人與丁子朗等人曾往姻緣石拍攝，嘉欣大爆丁子朗連拜3次姻緣石，問她可有拜埋一份，她表示當日落雨，要行45分鐘才抵達場地，故已經很攰，所以沒有為意。

談到近日李家鼎的爭產風波，龔嘉欣與李家鼎和肥媽(Maria Cordero)合作主持《在家宴客60道菜》，被問到可有開心慰問鼎爺時，她就表示，「唔方便去評論別人家事，因為都唔清楚究竟係咩事，希望鼎爺身體健康。」問到去拍節目期間可有發現鼎爺有異樣，她就指拍攝緊湊，「冇乜空閒時間，不過鼎爺都好錫我，(有否留意他手震？)無呀，只係見佢好開心咁煮嘢食。」她表示沒有見過李泳濠和李泳漢來探班，錄影廠太大，又要兼顧煮食，故甚少安排探班，唯獨一次是大家為她慶祝生日。黎耀祥自言已有近 10年沒有跟鼎爺聯絡，也不太了解其家事，「唔會無端諯傾家事，呢行拍攝好緊密，大家專注力都係諗點樣做好工作，好少傾家事，都趕住收工。」早前有報導指其兒子曾被拍到揸靚車戴名錶，他笑言，「已經十幾年前，拎番出嚟報道，其實架車同錶全部都係我嘅，佢唔係炫富，只係喺私人場合分享，完全冇炫耀心態。」