原來視咁的 | TVB《魔音》成團贏盡口碑 無比較沒傷害完封對手

上周五TVB的綜藝真人騷《魔音女團》順利成團，完美落幕。播出期間已在網上掀起熱烈討論，成團後更成為街坊茶餘飯後評論得失的話題，有人高興心儀的女神實至名歸、亦有人扼腕惋惜支持的「魔音練習生」未能脫穎而出。假如按照一班haters的標準，用網上討論熱度作為評判指標，《魔音女團》的表現實屬「爆燈」，無論正評數量、話題討論度及收視上，更直接「吊打」友台同時段播映的另一輯女子真人騷。

以節目而論，無比較便沒傷害。對製作綜藝節目的行內人，或者純觀眾視角出發，幾時都是講究「人多勢眾」，營造出熱鬧、人聲鼎沸的氛圍，令螢幕背後感受比賽氣氛。斷不會只有小貓二、三隻般場面冷清。先不提《魔音女團》有16位色藝俱全的靚女藝人坐鎮，單是星級工作團隊如主持蕭正楠；「班主任」陳潔靈、陳奐仁；「聲秀助教」冼靖峰、黃洛妍、文佐匡及形象指導馬天佑等的陣容，足夠亮麗。