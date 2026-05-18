原來視咁的 | TVB《魔音》成團贏盡口碑 無比較沒傷害完封對手

上周五TVB的綜藝真人騷《魔音女團》順利成團，完美落幕。播出期間已在網上掀起熱烈討論，成團後更成為街坊茶餘飯後評論得失的話題，有人高興心儀的女神實至名歸、亦有人扼腕惋惜支持的「魔音練習生」未能脫穎而出。假如按照一班haters的標準，用網上討論熱度作為評判指標，《魔音女團》的表現實屬「爆燈」，無論正評數量、話題討論度及收視上，更直接「吊打」友台同時段播映的另一輯女子真人騷。
以節目而論，無比較便沒傷害。對製作綜藝節目的行內人，或者純觀眾視角出發，幾時都是講究「人多勢眾」，營造出熱鬧、人聲鼎沸的氛圍，令螢幕背後感受比賽氣氛。斷不會只有小貓二、三隻般場面冷清。先不提《魔音女團》有16位色藝俱全的靚女藝人坐鎮，單是星級工作團隊如主持蕭正楠；「班主任」陳潔靈、陳奐仁；「聲秀助教」冼靖峰、黃洛妍、文佐匡及形象指導馬天佑等的陣容，足夠亮麗。
而「好衰唔衰」兩輯真人騷的宣傳片，竟不約而同連色調也差不多，相比之下唔單止計人頭2:16，連畫面效果同質感都完全被比下去。不少網民指兩位成員的跳唱功有待磨練，這點筆者認為無可厚非，她們始終是「速食」組團不值深究。反而網民針對其製作、場地布景及打燈粗糙，就確實難辭其咎。反觀《Lucky Star》MV節奏流暢，展現每位「魔音練習生」的美態，畫面夠靚已經足夠。事實上論人力、物力及製作方面質數，自筆者懂事睇電視以來，就從來都沒有見TVB輸過。
而最後選出的6位團員當中3位都是港姐出身，更是冠軍級人馬，分別是倪樂琳、宋宛穎及莊子璇。其中倪樂琳曾是女子組合Morii Girls成員，有女團經驗、宋宛穎亦是自幼習舞。至於另外三位成員先有甜姐兒倪嘉雯及「止痛藥女郎」盧映彤，起先擔心她們兩個只能活一個。好在最後齊齊入局，令一班少男粉絲放下心頭大石，還有聲秀出身、「跳舞+Rap擔當」的喬美莎。據聞目前只欠一個團名，之後便能正式出道。節目吸引處在於觀眾見證練習生被淘汰、復活、沮喪、驚喜，如褓姆般見證女團誕生。
作者：劉星予