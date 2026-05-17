何超蕸追思會｜何超儀否認三家姐乳癌離世 稱全身有癌盼來世再續姊妹情

已故賭王何鴻燊二房藍瓊纓的三女、信德集團執行董事何超蕸於4月12日離世，終年58歲。其追思會於今日舉行，現埸布置以白色和紫色為主調，莊嚴典雅。會場外設有一道小池塘，旁邊的布景板寫上「In The Memory of Maisy Ho 永遠懷念何超蕸女士（1967-2026）」。禮堂內外擺滿來自政商各界及親友致意的花牌，形成一片花海，可見何超蕸生前人緣甚廣。 到埸的政商界人士眾多，包括李澤楷、葉劉淑儀、葛珮帆、陳家珮、趙曾學韞、范徐麗泰、梁愛詩、楊超成、馬清揚、趙式芝、陳家珮、容海恩等。

超蕸妹妹何超儀在老公陳子聰、私人醫生Iman，陪同下撐著柺杖現身送別胞姊。她接受傳媒訪問時，首度澄清家姐並非因乳癌離世。她說：「今次我三家姐嘅告別係非常之突然，當然我所有屋企人大家都覺得好震撼⋯⋯仲係唔係好明白點解會咁。（何超蕸因乳癌離開？）佢周身都有癌，剩係個乳就無癌。」並指超蕸也有其他毛病。 她又回憶兒時一齊相處的時光，她稱自己在香港中學時經常被學校懲罰，自己便會借故飛往洛杉磯找正在讀大學的三家姐求救：「佢會對我好好，帶我周圍去旅遊、請我食嘢，佢一啲都唔會怪責我點解被學校懲罰，就嚟無書讀喎。」她形容三家姐超蕸是一個性格悠閒、chill、好快樂及心思極度細密的人，會記低家人的食物喜好。她續說：「我諗個天想一個對社會咁有貢獻嘅人，個天要捉佢走先，因為可能未來世界唔再啱一個咁好嘅人住。」

超儀表示有見超蕸最後一面，問到有沒有留下遺言，她表示「講唔到」、「要問大家姐（何超瓊），我唔知講唔講得」。最後，問到超儀有沒有說話想跟三家姐說，她謂：「一億次、一千次，一萬次，幾十億次，我哋兩個感情永遠不變，我都要做返佢阿妹。」