林憶蓮啟德演唱會｜淚灑舞台多謝香港 兩度encore跳唱Medley掀高潮(有片)

林憶蓮 《迴響巡迴演唱會》香港站尾場，兩度encore送上跳唱Medley。(林俊源攝)

樂壇天后林憶蓮《迴響巡迴演唱會》RESONANCE : Reconstructed Hong Kong Exclusive，昨晚(17日)在香港啟德主場館舉行尾場，不少圈中人包括鍾楚紅、陳慧琳、佘詩曼、楊千嬅一家、黃耀明、蔡一智、蘇施黃、林海峰、葛民輝、陳詠燊、吳林峰等捧場。在觀眾熱情的歡呼聲下，憶蓮(Sandy)淚灑舞台，並兩度encore，送上初出道快歌的跳唱Medley，最後唱畢《你是我的男人》，演唱會圓滿落幕。

一如頭場，林憶蓮唱了19首歌，直至唱完《喜樂》才首度開腔，跟觀眾大招呼，看到全場燈海已哽咽道，「好感動見到大家，我已經忍住喊好耐。」她表示在過去一年的巡迴演唱會，不斷有很多人問她何時回港開演唱會，「點解最後一站先返嚟香港港，因為香港係我成長嘅地方，亦係我在乎嘅一站，唔應該係站，因為呢度係我屋企。」她表示去年11月結束深圳站後，花了一些時間才落實舉行香港站，除了因啟德主場館檔期，她表示：「考慮過程中，最緊要係可唔可以做到個專屬香港嘅一場演唱會……」台下熱烈的歡呼聲，令憶蓮忍不住落淚，她一度頭背向觀眾，以手拭抹眼淚，「因為香港俾咗我好多好多嘢，所以我都希望將最好嘅帶俾大家……」她再度灑淚，「所以考慮咗好耐之後，終於有機會有16、17日跟大家見面。」接著她多謝演唱會導演和幕後團隊，自言是奄尖的人，不斷提出修改，但團隊都盡全力完成一個最能表達香港的《迴響》演唱會。

回憶碎片 為過去努力驕傲 接著她表示，在籌備香港場巡唱，勾起不少回憶，「有好多回響嘅碎片，回憶嘅片段。」今次演唱會的選曲、編曲、燈光、舞蹈和舞台設計，都表達了香港的感情和愛，她再度哽咽道：「終於返屋企喇！」轉過身平伏情緒禾續說，「雖然生活唔會每日都過得好順𣈱，或者每日都好如意，我哋都有好脆弱嘅時間，需要能量嘅時間，希望大家需要力量時，可以記得返今晚(17日)我哋一齊分享過嘅愛同感動。」她再度以手拭淚，多謝音樂總監倫永亮和所有作曲填詞人，「呢啲嘅音樂俾我嘅衝擊係非常大，如果無咗所有幕後製作人員，無咗咁多年我哋喺香港嘅唱片行業、每位工作人員嘅努力，從錄音師到每一位宣傳人員，數之不盡，需要好大推動力先可以做好嘅一個成績，呢個就係我當時所記得嘅香港樂壇，雖然我已經離開咗一段時間，但依然為過去嘅努力感到驕傲。」她再次請觀眾為香港樂壇嘅每一位鼓掌，接著送演唱會最後一首歌《再見哀傷》，昨晚憶蓮雖沒有如首場多謝這歌的填詞人林夕，但唱完《再見悲哀》後，唱罷更再次高呼：「多謝香港！」

大合照留念 林憶蓮返回後台，全場高呼encore，Sandy換上黑色裙配紅色長身外套，接連送上快歌Medley包括《一分鐘都市一分鐘戀愛》、《瘋了》、《灰色》、《推搪》和《Diva》，瞬間炒熱全場氣氛，其間唱《Diva》時站在巨型立方體上，型格十足。接著她逐一多謝演唱會的台前幕後團隊，繼而送上《感情不老》和《依然》，正式結束演唱會。不過，觀眾仍不肯離場，此起彼落的enocore聲長達5分鐘，憶蓮與團隊再次登場，送上《激情》和《你是我的男友》，並與現場逾4萬位觀眾大合照，為演劃上完美且充滿溫度的句號。