李芷晴做導師教特殊需要小朋友 盼未來另一半有愛心同耐性

經典長劇《愛回家之開心速遞》宣佈停播在即 ，藝人李芷晴雖然依依不捨，日前仍出席「藝術啟夢計劃」記者會接受邀請出任和豐藝術啟夢大使 ，親身到香港紅十字會旗下特殊學校教授藝術相關課程，望透過活動為學生提供多元的創作機會 ：「我第一次教授特殊學校嘅學生 ，所以事前都要做足功課 ，盡量了解多啲學生嘅程度同埋需要 ，好開心校長畀我事前去觀課 ，發現學生嘅創造力以及能力非常之高 ！其實小朋友有陣時難免會發一啲小脾氣 ，但係佢哋都好易氹 ，好容易可以轉換到情緒 ，反而教學嘅時候可以感受到佢哋可愛嘅地方 。」

雖然劇集停播在即 ，Stephanie 忙於劇集拍攝工作 ，亦籌備緊嚟緊教班嘅教材 ：「最近都依然係忙緊《愛回家》嘅拍攝啦 ，亦都籌備緊嚟緊教班嘅教材 ！我覺得兩份工作真係好唔同 ，做演員可能除咗要熟讀劇本、磨練演技同埋臨場嘅應變 ，仲可能需要接受大眾嘅評價 。而老師就要好好照顧學生 ，準備好教材 ，而且一樣會有好多唔同嘅突發狀況 ，所以我覺得係各有各嘅難處 ，但係亦都會各有各開心嘅地方 。」

貴為女神的 Stephanie 「華麗轉身」做老師 ，勢必深受「爸爸」歡迎親身接送返學 ：「哈哈！咁又唔會嘅 ，不過以前教畫嘅時候我嘅衣著打扮都會盡量樸素啲、斯文啲 ，符合返一個教師嘅感覺 ，最重要係受學生嘅歡迎 ，以前啲學生見到我都好開心 ，會好鍾意同我上堂 。」早前參加《女神配對計劃》而被網民批評 ，Stephanie 表示都曾為評論感到不快 ：「其實我自己本身都唔係咁硬淨 ，我覺得係訓練出嚟嘅 ，特別係經歷過之前嘅真人 show ，都有試過因為大家嘅評論而唔開心 ，但係而家就會分析大家嘅意見 ，到底係理性嘅建議定係純粹想宣洩一啲自己嘅情緒 ，如果理性嘅建議我都一樣會好虛心咁接納 ，但係如果對方純粹想宣洩情緒 ，咁我都盡量唔會俾佢影響到 。總有人鍾意自己、討厭自己 ，所以都唔可以太執着 。」

呢次李芷晴做義工教藝術 ，佢就話想邀請最強 CP 焦浩軒幫忙 ，但未知對方檔期安排 ：「帶埋焦仔去做義工都好喎 ，等我安排下先呢個係一個 good idea ，等我問下佢有冇興趣同時間一齊去先 。我都希望自己嘅另一半係有愛心同埋耐性會高啲 ，如果大家一樣都咁有愛心 ，咁可能會有更加多嘅共同話題 ，最緊要係大家嘅價值觀都吻合 。」

李芷晴想邀請最強 CP 焦浩軒幫忙 ，但未知對方檔期安排。