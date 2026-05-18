鄭秀文自爆10歲已下決定參加新秀 坦言想過退休但不設限期

Sammi於16歲參加「第七屆新秀歌唱大賽」，並贏得銅獎，她在訪問中透露自己約10時已下定決心夠年齡就要參加新秀，「參加『新秀』係我人生好重要嘅一步，好細個嘅時候，大約10歲11歲左右，我已經決定當夠年紀16歲就要去參加新秀，其實我好細個內心已有呢個plan。踏出呢個里程碑，參加呢個比賽入咗行，係我音樂旅程一個非常重要嘅起點。」

簽 8 年約零猶豫

Sammi坦言當年父親更為她揀歌，在背後全力支持，「我而家睇返都覺得自己當時幾淡定，屋企人俾我好大嘅支持到，我爸爸嘅參與度好高，佢幫我揀歌，佢比我好大嘅自由度，喺我背後支持我。」勝出後，Sammi一口答應與「華星」簽8年合約，笑言：「當時我計數，8年後都係20幾歲啫！有啲同學為咗未來諗緊點算嘅時候，但我冇壓力，考完會考即刻有份工，前面有條路等我去行，而且係我自己去揀。」

天父要我停就停

Sammi將於7月10至12日假啟德主場館舉行一連三場「You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站」，在這特別的日子，「華星」特別推出「Sammi 初」黑膠唱片，收錄《不來的季節》、《Chotto等等》等Remastered的作品。談到收錄《娃娃看天下》，Sammi形容是timeless之作，並感嘆：「我以前唱呢首歌真係『娃娃』，依家用大人嘅視覺去睇呢個世界嘅成功、失望、挫折。」長大後，會否越來越難感到興奮？Sammi否定：「唔會。有時諗到啲點子或者接到一啲好有趣嘅job，我就會好興奮。源於呢個Passion，嚟到而家呢個年紀仲可以繼續run。」



被問到會否考慮退休，Sammi直言曾幻想過，但不會設立時間點：「如果天父要我停就停，做就做。我自己內心知道，好多嘢令我會澎湃，尤其是舞台上嘅創作，一諗到啲好玩嘅嘢就會好興奮。喺演唱會上，我會傾向藝術成份較高，例如《裸體早餐》嘗試結合藝術元素放喺演唱會。又例如去年『拉闊音樂』《浮雕》嗰part藝術成份好高，我覺得啲觀眾好接受。我好鍾意呢啲嘢，好想介紹畀觀眾，嚟緊傾向藝術性高啲嘅表演方式。」