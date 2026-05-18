Moving超異能族｜韓孝周趙寅成回歸第二季正式開拍 元奎彬接棒加盟演靈魂人物

闊別3年，萬眾期待的神劇《Moving超異能族》第二季終於正式開拍。首季橫掃釜山國際電影節多個獎項，更勇奪「韓國奧斯卡獎」大鐘獎最佳戲劇及最佳女主角，風頭一時無兩！
柳承龍、韓孝周、趙寅成及高允貞原班人馬回歸第二季，更獲新生代演員元奎彬加盟飾演「奉皙」一角，誓必擦出新異能火花，而第二季將會承接上季結尾，當一眾超能力者的生活拾回正軌，全新的威脅卻悄然襲來，再次令他們深陷水深火熱的危機之中！
打造更廣闊姜草宇宙
《Moving超異能族》首季原班人馬確定回歸，除了有飾演「前異能特工」的三大巨頭柳承龍、韓孝周及趙寅成外，實力派柳承範亦將以冷酷殺手「Frank」身份再度現身；當然少不了高允貞、金度勳及沈達琪這幾位深入民心的「前旌元高中生」。此外，官宣新生代男星元奎彬將會加盟，接棒飾演靈魂人物「金奉皙」。
《Moving超異能族》首季與《照明商店》聯動驚艷觀眾，成功擴展「姜草宇宙」。《Moving 超異能族》第二季繼續由漫畫原著姜草執筆親自編劇，更夥拍《屍戰朝鮮》金牌導演金成勳，合力建構更廣闊的「姜草宇宙」異能世界觀！
開拍前夕，編劇姜草表示：「製作《Moving超異能族》第一季時，我旨在重新定義韓國獨特的英雄故事；第二季將大幅昇華整體水準，為觀眾帶來耳目一新的英雄故事！」華特迪士尼公司亞太區內容策略執行副總裁蔡志行指出：「《Moving超異能族》證明韓國原創劇集的高品質與極具感染力的情感張力，引起全球觀眾追捧及產生共鳴。展望第二季，除了期望能延續劇集的討論熱度，並進一步擴展《Moving超異能族》的世界觀。」
首季稱霸劇界獎壇
《Moving超異能族》首季於2023年上架後，旋即成為Disney+與Hulu上觀看次數最高的韓國原創劇集，除被美國權威雜誌《Variety》譽為「亞洲下一部突破性力作」，並被知名娛樂媒體《IGN》評為「令人驚喜且強而有力」的作品。此劇不僅入圍第29屆評論家選擇獎，更在韓國釜山國際電影節主辦的「亞洲內容大獎暨全球OTT大獎」中橫掃獎壇，囊括最佳創意、最佳視覺效果、最佳編劇、最佳男主角、最佳新人男演員及最佳新人女演員；更於第59屆大鐘賞電影節奪下最佳戲劇及最佳女主角，作品質素毋庸置疑。
《Moving超異能族》第一季講述以異能協助國家對抗敵人的神秘官方組織成員，為國家出生入死後突然收到小隊解散的命令，並隱身於平民生活之中。極力隱身的異能人，與繼承他們超能力的子女，本以為隱姓埋名可以換來平靜生活，卻受到擁有強大能力的異能者追殺。以往的國家英雄淪為被狙殺的怪物，為了存活，兩代主角們只好以異能拼死作戰！