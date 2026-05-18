Moving超異能族｜韓孝周趙寅成回歸第二季正式開拍 元奎彬接棒加盟演靈魂人物

柳承龍、韓孝周、趙寅成及高允貞原班人馬回歸第二季，更獲新生代演員元奎彬加盟飾演「奉皙」一角，誓必擦出新異能火花，而第二季將會承接上季結尾，當一眾超能力者的生活拾回正軌，全新的威脅卻悄然襲來，再次令他們深陷水深火熱的危機之中！

闊別3年，萬眾期待的神劇《Moving超異能族》第二季終於正式開拍。首季橫掃釜山國際電影節多個獎項，更勇奪「韓國奧斯卡獎」大鐘獎最佳戲劇及最佳女主角，風頭一時無兩！

打造更廣闊姜草宇宙

《Moving超異能族》首季原班人馬確定回歸，除了有飾演「前異能特工」的三大巨頭柳承龍、韓孝周及趙寅成外，實力派柳承範亦將以冷酷殺手「Frank」身份再度現身；當然少不了高允貞、金度勳及沈達琪這幾位深入民心的「前旌元高中生」。此外，官宣新生代男星元奎彬將會加盟，接棒飾演靈魂人物「金奉皙」。

《Moving超異能族》首季與《照明商店》聯動驚艷觀眾，成功擴展「姜草宇宙」。《Moving 超異能族》第二季繼續由漫畫原著姜草執筆親自編劇，更夥拍《屍戰朝鮮》金牌導演金成勳，合力建構更廣闊的「姜草宇宙」異能世界觀！