羅家英自爆偷阿姐金釵賀米雪個唱加場 曾三度被爆竊失逾500萬財物

米雪為慶祝入行55年，將於旺角麥花臣場館舉行首次個人音樂會《友你有米55派對騷》，反應熱烈，今日舉行茶聚宣布加開一場，並邀得3位演唱會嘉賓羅家英、白彪和羅霖現身。

家英哥預告將於米雪合唱《紫釵恨》，原唱是汪明荃和鄭少秋，「佢好鍾意呢首歌，當我係秋官啦！」家英哥非常有心，特地送上金釵給米雪在開show戴著合唱。他自爆從阿姐那裡偷來送給米雪姐：「本來阿姐有支紫釵，但係我偷時唔見咗，我懷疑佢送咗俾阿秋，阿秋出返嚟，約佢飲茶，咁我咪偷佢支金釵。」米雪多謝家英哥，並爆料指曾與阿姐合作《白蛇傳》，出動不少私伙，今次獲贈厚禮，會盡量戴著上台表演。