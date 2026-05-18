羅家英自爆偷阿姐金釵賀米雪個唱加場 曾三度被爆竊失逾500萬財物

米雪為慶祝入行55年，將於旺角麥花臣場館舉行首次個人音樂會《友你有米55派對騷》，反應熱烈，今日舉行茶聚宣布加開一場，並邀得3位演唱會嘉賓羅家英、白彪和羅霖現身。
家英哥預告將於米雪合唱《紫釵恨》，原唱是汪明荃和鄭少秋，「佢好鍾意呢首歌，當我係秋官啦！」家英哥非常有心，特地送上金釵給米雪在開show戴著合唱。他自爆從阿姐那裡偷來送給米雪姐：「本來阿姐有支紫釵，但係我偷時唔見咗，我懷疑佢送咗俾阿秋，阿秋出返嚟，約佢飲茶，咁我咪偷佢支金釵。」米雪多謝家英哥，並爆料指曾與阿姐合作《白蛇傳》，出動不少私伙，今次獲贈厚禮，會盡量戴著上台表演。
愈偷愈旺
問米雪可擔心被阿姐知道，她笑言阿姐好大方，家英哥自爆已偷過不少飾物送給人。追問送給誰，他笑言：「我畏心懼，俾你哋穿我煲。」接著又繼續爆料，指阿姐家裡有大量手袋和絲巾等，更試過3次被爆竊，「我送咗好多生日禮物，鑽石、手鈪、頸鏈，都成五、六百萬，3次夾埋。不過愈偷愈旺，過緊雲煙，30年偷咗3次，每次都係東華、台慶，攞咗首飾戴完出嚟，啲賊知道就會偷。」他指現在已學聰明，不放家裡，並且加強保安。他指過往爆竊都是趁工人放狗，無人在家時入屋。他笑言現在要知慳識儉，放在家裡的都是假貨。米雪指家英哥和阿姐講心唔講金，家英卻自言兩樣都講。
對於早前又再傳阿姐死訊，家英哥指兩夫妻都曾被傳死訊，「唔好計較，一講說話，唔好自作孽，不可沒，話人哋死，呢啲係口孽，自己種孽係要受，大家諗下啦！」談到參選八和會館主席，他表示去年底開始構思，因為被同業叔父吳千峰、阮兆輝遊說，「如果唔出嚟選，有咩事發生，我哋唔安樂。本來唔應該喺我哋年紀再做，如果唔企出嚟，會唔會俾同業覺得我唔支持戲行，辛苦都要做，短命幾年都要做。」