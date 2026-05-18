白彪米雪難忘直播拍《射鵰》 回應好友梁小龍骨灰未認領

米雪邀請白彪茶聚

白彪與米雪相識50年，兩人是電視劇版的第一代郭靖黃蓉，梁小龍則演楊康。兩人憶述當年拍佳視劇集《射鵰英雄傳》的趣事，指梁小龍非常鬼馬，整古做怪，令大家「焗蟹」，不斷NG，甚至被導演監製罵。 白彪又指通常拍攝接近尾聲才會播映劇集，但當年佳視的《射鵰英雄傳》邊拍邊播，「拍咗7集就開始播，但我哋拍一集起碼要5日，有一集話菲林沖壞咗，嗰集係大場面，但過兩日就要播，無辦法，要我哋拍live。」他直言拍攝時心情好緊張，幸好他不是首位開口講對白的演員，「拍劇咁耐，真係第一次遇到咁嘅事，壓力真係好犀利，電視劇播劇真係第一次遇到咁既事，好似《歡樂金宵》，好緊張。」

談到他有份參演的《愛．回家之開心速遞》宣布將停播，白彪直言不捨得，因為跟羅樂林、劉丹拍劇爆肚好開心，如今連「雷公」的招牌鬍鬚都剃掉。問到不少演員因此而失業，他就表示，「天下無不散之筵席，人嘅腦汁有限，編劇日日要交稿，有時寫唔到又要出貨，老實講，真係會諗唔到。」對於有觀眾認為播得太耐，劇情太悶早應停播，他就不願置評，直指處境喜劇拍得太長未必是好事，惟有寄望新劇。

嘆亡友 梁小龍勸唔聽 提到本年初逝世的梁小龍，有傳一直未安葬，身為多年老友的白彪，當時亦有出席喪禮，他澄清，「據我所知他已火化，可能骨灰擺咗喺度，冇去安置一個位。」問到是否梁小龍的遺孀宋驤未有安放骨灰，白彪欲言又止，「佢兩公婆嘅事已經十年八年，關係唔係幾好，可能為咗身家嘅事，有啲不歡而散，但我唔太知佢家事點樣。」他指梁小龍與妻子雖未有離婚，但關係不好，所以梁小龍通常留在大陸。問到梁小龍可有跟他訴苦，白彪就指老友性格倔強，不喜歡別人唱反調，比較一言堂。

至於梁小龍是否心臟衰竭逝世，白彪指老友向來有糖尿病，但沒有戒口愛飲可樂，「佢性格好硬，成日話該死唔會病，勸得太多唔係咁好，同埋佢最弊嘅問題，就係佢呢一年真係四圍咁走，上次見佢，去完山東，再返嚟，然後又去蒙古。我都有同佢講大佬，啲錢有得搵，但唔好咁搏命啦。」他指梁小龍性格好勝，試過一個月走十場 ：「佢太過性急，一個月走十場。一次我見到佢做完show之後，佢忽然間伏喺張枱好攰，同埋唞氣唔係咁好，我又同佢講大佬唔好咁搏啦。但我哋呢個年紀太操勞，心臟負荷唔到，唔夠瞓又壓力大。」