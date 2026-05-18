陳卓賢意大利回港即開Live冧粉絲 親揭演唱會細節需歌迷高度參與

陳卓賢 （Ian）昨日從羅馬返港稍作休息後，急不及待在社交網相約Hellosss （粉絲暱稱）晚上9時開IG live。他身穿自家品牌，一邊吃著親自下廚的蒸水蛋，一邊分享意大利之行的見聞，又應要求抱起愛犬「雞髀」亮相，場面溫馨。
親揭演唱會細節
提到7月舉行的第二次個人演唱會，Ian透露回港後已火速與監製細榮籌備，並向粉絲溫馨提示：「這次演唱會需要粉絲的參與度很高，有很多大合唱的位置」，著大家一定要練歌。他強調GROWTH與Tears的氛圍會很不一樣，每晚均設小驚喜，更預告5月23日將推出演唱會主題曲及MV，歡迎粉絲競猜歌名。
即席譜出《水蛋之歌》
直播期間Ian隨手彈起鋼琴，忽然創作靈感湧現，一邊哼旋律一邊配上和弦，短短兩分鐘便譜出一首新曲。他更搞笑指以眼前蒸水蛋填詞，即興命名為《水蛋之歌》，讓粉絲親眼見證其創作實力，紛紛要求他在演唱會上齊齊大合唱。
《IAN CHAN : GROWTH : LIVE 2026》原定六場門票火速售罄，主辦方已宣布加開7月30至8月1日3場，合共挑戰9場個人演唱會紀錄。Ian表示：「累積了上次演唱會經驗，希望今次Growth演唱會可以帶給觀眾更多不同的面向和觀感。」加場門票將於5月22日上午10時正於快達票公開發售。