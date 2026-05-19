黃淑蔓首任評審失控表白 留英學霸趙煦齡反差唱《偷情》奪冠

最終21歲留英古典樂學霸趙煦齡(Caitlin)，憑藉驚人唱功勇奪冠軍。大熱門張卓堯則以0.5分之差屈居亞軍，同時兼奪現場「最佳人氣獎」，季軍則由曾參賽《中年好聲音》的黃禮鍰獲得。

趙煦齡高 EQ 回應評判質疑

奪得冠軍的趙煦齡曾於英國修讀古典音樂，音樂底子深厚。不過在第二輪決賽中，她大膽挑戰名曲《偷情》，卻被評判直言其清純外貌與歌曲意境完全不夾。對此Caitlin展現高EQ回應，笑言：「不會感到難受，會視為學習和挑戰。」

作為冠軍，Caitlin將獲得JOOX音樂平台資助製作單曲，並在網上推廣。本身精通創作的她興奮表示，「非常珍惜這個出道機會，透露新歌希望可以由自己一手包辦作曲。」季軍黃禮鍰也表示，「拿到名次很開心，熱愛唱歌的她未來會繼續挑戰不同舞台。」