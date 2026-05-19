黃淑蔓首任評審失控表白 留英學霸趙煦齡反差唱《偷情》奪冠

最終21歲留英古典樂學霸趙煦齡(Caitlin)，憑藉驚人唱功勇奪冠軍。大熱門張卓堯則以0.5分之差屈居亞軍，同時兼奪現場「最佳人氣獎」，季軍則由曾參賽《中年好聲音》的黃禮鍰獲得。
趙煦齡高EQ回應評判質疑
奪得冠軍的趙煦齡曾於英國修讀古典音樂，音樂底子深厚。不過在第二輪決賽中，她大膽挑戰名曲《偷情》，卻被評判直言其清純外貌與歌曲意境完全不夾。對此Caitlin展現高EQ回應，笑言：「不會感到難受，會視為學習和挑戰。」
作為冠軍，Caitlin將獲得JOOX音樂平台資助製作單曲，並在網上推廣。本身精通創作的她興奮表示，「非常珍惜這個出道機會，透露新歌希望可以由自己一手包辦作曲。」季軍黃禮鍰也表示，「拿到名次很開心，熱愛唱歌的她未來會繼續挑戰不同舞台。」
張卓堯驚爆親媽投錯票
全晚高潮落在22歲的亞軍張卓堯身上，首度擔任歌唱比賽評審的黃淑蔓(Feanna)，在看完卓堯的演出後，竟在台上大膽表白，「我好鍾意你呀！你幾多歲呀？」卓堯頓時一臉尷尬羞澀，當聽到卓堯回答22歲時，24歲的 Feanna 更秒回：「我24歲呀！」引來全場觀眾起哄。Feanna隨後補充，自己向來性格主動，這次真的很欣賞張卓堯厚實的聲底，與放鬆的台風，所以給了印象分。不過張卓堯的「神奇之夜」還未結束。當晚大會設有觀眾投票，投中冠軍者可參與抽獎。怎料最後被抽中的幸運觀眾，竟然是張卓堯的親生媽媽，他在賽後哭笑不得地表示：「心淡。」雖然張媽媽堅稱「投錯票」，但他無奈笑說：「我先唔信！」場面極具喜劇效果。
彭家麗首進軍內地推Hi-Fi碟
當晚評審陣容鼎盛，除了黃淑蔓外，還有鍾達茵、歌手兼歌唱老師彭家麗、唱片及演唱會製作人鄧永威(Amic Tang)、港遊樂場協會副總幹事饒奕明，以及著名經理人簡銘進。入行30多年的彭家麗在現場透露了新動向，「廣州擁有十多年經驗的正統Hi-Fi廠商合作，推出人生第一張針對內地市場的 Hi-Fi 唱片。」然專輯內收錄的是耳熟能詳的舊歌，但對方對品質要求極高，唱片已於數月前錄製完成，預計今年8月前正式發行。