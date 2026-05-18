21世紀大君夫人｜被轟歪曲韓國歷史惹爭議 IU邊佑錫齊為辱韓風波道歉

由IU夥拍邊佑錫的Disney+現象級韓劇《21世紀大君夫人》日前迎來最後一集，大結局即第12集於全韓國錄得13.8%的驚人收視，刷新該劇開播以來的最高收視紀錄！而全劇最高峰的瞬間收視更瘋狂飆升至16.1%，強勢橫掃同全時段收視冠軍。
不過，《21世紀大君夫人》以「假想21世紀君主立憲制的大韓民國」為故事背景，被韓國觀眾質疑涉及歷史禮制錯誤和文化考據疏漏，當中邊佑錫飾演的理安大君在劇中登基場面，使用象徵藩屬國等級的「九旒冕冠」，加上稱臣時高呼「千歲」等設定，被批評形同矮化韓國國家地位。同時，IU的泡茶戲份，被眼利網民發現使用了淘寶購入的中式茶具，其泡茶手法都疑是偏向中國茶藝，而非韓國傳統茶禮。
IU哽咽鞠躬道歉
前日（16日），《21世紀大君夫人》播出大結局適逢是女主角IU的生日，當晚她在戲院包場，與粉絲一同欣賞大結局，當時她有就風波以90度鞠躬哽咽向觀眾道歉。及至今日，IU透過IG發長文寫：「大家好。我是《21世紀大君夫人》中飾演『成熙周』的 IU。過去幾天我細閱觀眾們留下的每一句話，作為作品的主角，沒能展現出負責任的態度，似乎讓大家感到十分失望，對此我深感抱歉，此刻的心情依然沉重。對於大家所指出的電視劇中各種歷史考證問題，我在沒有進行更深入思考的情況下就參與演出，對此我沒有任何藉口，已深刻反省，並向大家道歉。」
同日，邊佑錫也透過社交網發文表達歉意，他在文中坦言剛度過的周末期間，一直擔心自己的發言是否可能再次造成他人傷害，因此充滿了憂慮與擔心。」他指在作品拍攝與演出的過程中，對於作品中蘊含的歷史與意義是否可被觀眾接收，直認自己未有深思熟慮，他經過深刻的自我反省，向外界致上最誠摯的歉意。