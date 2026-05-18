21世紀大君夫人｜被轟歪曲韓國歷史惹爭議 IU邊佑錫齊為辱韓風波道歉

由IU夥拍邊佑錫的Disney+現象級韓劇《21世紀大君夫人》日前迎來最後一集，大結局即第12集於全韓國錄得13.8%的驚人收視，刷新該劇開播以來的最高收視紀錄！而全劇最高峰的瞬間收視更瘋狂飆升至16.1%，強勢橫掃同全時段收視冠軍。

不過，《21世紀大君夫人》以「假想21世紀君主立憲制的大韓民國」為故事背景，被韓國觀眾質疑涉及歷史禮制錯誤和文化考據疏漏，當中邊佑錫飾演的理安大君在劇中登基場面，使用象徵藩屬國等級的「九旒冕冠」，加上稱臣時高呼「千歲」等設定，被批評形同矮化韓國國家地位。同時，IU的泡茶戲份，被眼利網民發現使用了淘寶購入的中式茶具，其泡茶手法都疑是偏向中國茶藝，而非韓國傳統茶禮。