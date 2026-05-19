泰國勝獅啤酒後人Psi遭保母及親兄性侵 上節目再爆料哭訴攬炒真相

泰國啤酒商Singha後人Hiso Psi公開遭兄長從少年時代起性侵長達12年。

泰國女星Mild（Lapassalan Jiravechsoontornkul）去年嫁入豪門，丈夫Hiso Pi正是泰國啤酒商Singha（勝獅啤酒）的繼承人，Mild上月才宣布為丈夫懷有家族的骨肉，最近Pi卻被親弟Hiso Psi公開性侵指控，Psi直指遭兄長Pi從少年時代起性侵長達12年，且家族知情卻包庇，Psi經公開毀滅性錄音檔後，Mild的態度即來了180度轉變，既在社交平台刪去老公的自辯影片，她還發聲明表示「暫時離開丈夫」，並向受害的Psi道歉。 Psi公開了自己少年時不僅被家中保母性侵，哥哥亦曾同樣向他侵犯，發生地點多數在家中，他公開了跟親兄當面對質的錄音內容，當中提到哥哥迫他口交，指責兄長的行為不僅是性侵，更是屬於亂倫。

母親聘回性侵保母 Psi已成為全泰國的焦點人物，昨日（18）他接受泰國3台節目專訪，受訪期間他再度聲淚俱下，並道出為何會選擇公開家族醜聞的原因。對外界有部分人士質疑他為何一直沒有說出受害內幕，問到為何選擇現在才爆少，Psi回答：「因為外公教我要愛家人，我是在外公養大，我一直努力相信他教導我每一件事，以及他的精神，仍然存在於這個家之中，但當外公已經不在，我發現我的家人並沒有把外公的精神與價值保留下來。我其實也不想傷害自己的家人，但我覺得一切已經到盡頭了，而且我認為，如果外公看到現在發生的事情，他應該也會支持我離開吧。」節目中，Psi一度激動落淚，多年來他不僅未獲家人保護，甚至在揭露事件後，反遭家人提告。談及土地分配事件，他指母親過去曾將一塊土地分配給他與哥哥，但在土地過戶後，家人卻對他提起訴訟，甚至將哥哥列為證人，指控他「忘恩負義」。其間，Psi被主持問到何時去到無法承受的臨界點，他即答；「當我媽媽對我提告的時候。

Psi當年遭哥哥、保母分別性侵，最初他僅向母親告知保母的惡行，他憶述保母被開除那天，對方曾致電威脅其母，聲稱知道哥哥Pi的秘密，沒料到媽媽當時反將Psi趕出位於華欣的寓所，那一刻他感受到失去了來自家人的安全感，2020年起搬到泰國南部生活。不過最令他痛苦的是，當年性侵他的保母，之後竟被母親重新聘回家中工作。