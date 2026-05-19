姜濤回應被釘P牌：再考！永不放棄 為保愛驅狂吞砵仔糕 獲Stanley力證駕駛安全(有片)

MIRROR成員姜濤、陳卓賢(lan)、呂爵安(Edan)、王智德(Alton)、陳瑞輝(Frankie)、李駿傑(Jeremy)、邱士籍(Stanley)、邱傲然(Tiger)，昨晚（18日）為ViuTv 全新節目 《6點直樂 VIURIETY》打頭陣擔任嘉實，並與現場觀眾玩遊戲，觀眾要鬥快吃砵仔糕，主持強尼問8位鏡仔MIRROR可會搞類似比賽送獎品，Stanley和Edan一唱一和以姜濤失P牌重考路試「抽水」，齊指姜濤有禮送，Stanley笑指，「佢架車呢排唔用架啦，送俾大家，但有少少瑕疵，大家唔介意就ok了。」Edan接力：「P牌都可以送俾大家。」姜濤則豪氣回應：「邊個食得快過我就可以了！」接著奮力吃砵仔糕，完全零偶包，目測吞了3個，比觀眾還要快，搶先大喊遊戲指定口號，「我是全宇宙食砵仔糕最快嘅人。」成功獲得5千蚊現金簽帳。

大方承認 重考車牌 姜濤受訪時，澄清並非吃足3個砵仔糕，「最多兩個再加幾啖，本身以為一個，原來食兩個，大家睇得開心就得。」眾兄弟就共識話吃「2.2啖」。他笑指因為聽到要輸遊戲要把車送出去，「揸唔到都唔想送出去。」Stanley補充，「佢誤會食得快可守衛佢架車，其實一直都冇諗住送出去。姜濤坦言並非愛吃砵仔糕，食得太飽有點辛苦，冷不妨Ian回應：「睇唔出。」眾人狂笑。 姜濤去年11月因駕駛時伸手取帽導致撞欄，認罪不小心駕駛等，被罰款1,200元。同時揭露同年12月23日，曾因「衝紅燈及未掛P牌」，另被罰款1,200港元。日前有報道指他收到運輸署發出正式通知，須即時停止駕駛及重考駕駛執照，被問到是否被釘牌時，姜濤大方承認，涉及上述項違規行為，要重考車牌，並再次以公眾人物身分，叮囑大家要小心揸車。他指一早已知悉安排，原以為之前受訪已交代清楚。

笑指教車師傅唔肯再合照 問到會考慮再考還是放棄時，姜濤毫不猶豫答道：「再考！永不放棄！」並有意找同一位教車師傅學車，他笑言：「師傅冇問題，我覺得我有問題。」Tiger 反問：「師傅肯唔肯教先得架，你影晒相！」眾人笑指要將他跟師傅的合照下架，姜濤幽默回應：「我諗今次考完，佢唔會再想同我合照。」收信後他已致電通知教車師傅，對方沒有訓話一番，只嘆一口氣：「唉，再嚟過喇。」他重申對方是好師傅。問到何時再考，他直言因為有工作關係，今年暫未安排。

唯Stanley坐過姜濤車 現時無法再駕駛愛車，問到會否暫借座駕予其他隊友時，姜濤隨即問同場兄弟可有興趣，卻是全場突然「靜默」，場面爆笑。再問會否向有牌的兄弟取經時，Stanley和Edan提議：「都係搵師傅啦，唔關我哋事。」Alton更笑言：「大家都想拉開個關係，保持距離好緊要。」問到誰坐過姜濤的車，只有Stanley一人，「我係坐過一次，嗰次係冇事嘅。」最搞笑是連姜濤自己都不記得，反問對方：「我有揸到？」Ian即問：「坐車但無揸？」我記得有次心情唔好搵佢傾偈……我有揸到。」Stanley無奈說：「你有揸，你接我啊。」

不小心衝燈 當被追問是否涉及撞欄、衝燈及未掛P牌三項違規時，他直認：「應該係，如你哋報道所見。」問到他在甚麼情況下衝燈，姜濤笑言：「我都唔會講係特登啩。應該都真係唔小心，我唔會特登做呢啲嘢。」強調當時只是「唔小心」，Stanley再做證：「我坐過佢車，其實係安全穩陣嘅，可能嗰日唔小心啫。」眾兄弟幫忙解圍，Edan叮囑姜濤：「下次小心揸車喇！」Frankie笑言：「唔好再問佢，佢個腦被砵仔糕塞住咗。」最後問姜媽姜爸可有勸他時，姜濤就笑言：「仲問？下題啦。」