印尼短劇APP打入香港市埸 丁子朗吳業坤現身撐埸

日前印尼最大的綜合數位娛樂與媒體集團 PT MNC Digital Entertainment Tbk在香港舉行 V+Short 發佈會。該集團正式進軍全球微短劇市場並於香港拓展國際市場與連接大中華區觀眾的雄心，秉持「Step Into the Story」（步入故事新視界）的核心理念，主打高品質、高張力的直屏短劇影音內容，為移動端用戶打造前所未有的沉浸式敘事體驗。

此次發佈更請來丁子朗、吳業坤、涂毓麟、許惠菁、李爾晨、賴彥妤、黃芷晴、蔡港評及娛樂事業管理層代表出席，包括英皇集團(Emperor Group)、邵氏兄弟國際影業(Shaw Brothers Pictures International)、A+娛樂(A+Entertainment)、東方影業（香港）（Mandarin Motion Pictures Ltd）、天下一集團(One Cool Group)、銀河海潤演藝(Milkyway Hairun)等。

丁子朗當日接受傳媒訪問時，認為香港在短劇市場方面發展得比較慢。他認為與其跟亞洲其他成熟城市硬撼，可以考慮發展其他城市沒有的東西，如港劇的職業劇、人性味重的劇集都很出色，各做大家嘅專長。